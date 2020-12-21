Сенцов назвал свое освобождение подарком Путина Зеленскому

Олег Сенцов и Владимир Зеленский / president.gov.ua

Украинский кинорежиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов рассказал о том, почему он не встречается с президентом Владимиром Зеленским.

Как подчеркнул он в интервью на 5 канале, у него уже были две встречи с Зеленским, одна из которых - сразу после освобождения.

По словам Сенцова, он больше не хочет встречаться с президентом, потому что "не сможет ничего ему донести".

Говоря о том, почему его освободили из российской тюрьмы, Сенцов назвал это подарком Владимиру Зеленскому от его российского коллеги Владимира Путина.

"Я сказал спасибо Зеленскому первому, когда сошел "с небес на землю" и пожал ему руку. Действительно, я ему благодарен за это, он сделал это, "последнюю милю". До этого делали пять лет - и Порошенко, и активисты, рядовые граждане, европейские политики. Зеленский прошел "последнюю милю". И все понимают, что это делал Путин ему - дал этот подарок, чтобы его заманить. Это такая приманка, чтобы он пошел на большие переговоры, чего-то отдал. Это было понятно. Но я не буду молчать, я буду говорить, как оно, никто мне рот не закроет", - добавил Сенцов.

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Напомним, ранее украинский режиссер Олег Сенцов отправился в отпуск на море и на пляже прокомментировал получение из бюджета 25 миллионов гривен на съемки своего второго фильма.