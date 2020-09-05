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"Сепаратюга, мы ждем": в ВСУ ответили на истерические угрозы Пушилина

5 сентября 2020, 21:32

Российские оккупанты добиваются срыва договоренностей, заявил командующий ООС.

Армия ВСУ
В ВСУ оценили угрозы террористов "ДНР" / Минобороны Украины

Командующий Объединенными силами генерал-лейтенант ВСУ Владимир Кравченко прокомментировал угрозы террористов "ДНР" нанести удар по украинским бойцам на линии соприкосновения.

Об этом идет речь в сообщении, опубликованном в Facebook ООС.

Кравченко подчеркнул, что заявление главаря "ДНР" Дениса Пушилина относительно оборудования украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области с соответствующими координатами не соответствует действительности.

По его словам, российские оккупанты добиваются срыва договоренностей, которые были достигнуты 22 июля 2020 Трехсторонней контактной группой о дополнительных мерах по соблюдению полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.

"Командование Объединенных сил оставляет за собой конституционное право по защите территориальной целостности Украины с предоставлением адекватного ответа всеми имеющимися силами и средствами", - добавил Кравченко.

Отметим, что бойцы ООС своеобразно оценили истерические угрозы главаря "ДНР".

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"Душилин в ходе официального бедтрипа очередной раз решил угрожать #503ОБМП. На этот раз говорит, что 7 сентября в 8:00 таки придет нас ломать. Сепаратюга, мы давно ждем", - говорится в сообщении, обнародованном на странице 503 отдельного батальона морской пехоты в Facebook.

Свой ответ украинские военные проиллюстрировали мемом.

/ @503obmp

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о том, что Украина инициировала срочное заседание Трехсторонней контактной группы в связи с угрозами главаря "ДНР" Дениса Пушилина нанесли удар по украинским бойцам.

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Как известно, с полуночи 27 июля на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

Договоренность о перемирии была достигнута участниками Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе 22 июля.

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