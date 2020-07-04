Новый глава Минобразования оправдался за поддержку Януковича

Сергей Шкарлет / Фото: LB.ua

И.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет ответил на многочисленные обвинения и подчеркнул, что был вынужден ранее баллотироваться от Партии регионов, поскольку поступил такой приказ.

В интервью LB.ua он рассказал, что в 2010 году был избран ректором Черниговского национального технологического университета, и руководители области заявили: "Ты баллотируешься".

Шкарлет посетовал, что "реально не мог" отказаться от членства в Партии регионов. По его убеждению, университет — государственное учреждение и он "не хотел рисковать".

"Если в этой политической части ты отказываешься от чего-то, значит, завтра страдать будет, возможно, весь коллектив", — министр.

Читайте такжеЧто ждет школьников с сентября: в Минобразования озвучили планыПо словам главы Минобразования, в 2007-2009 годах он активно сотрудничал с Николаем Томенко, который в то время был одним из лидеров партии Батькивщина и заместителем председателя Верховной Рады. Он добавил, что Партию регионов искренне никогда не поддерживал, сотрудничал по необходимости.

Шкарлет назвал неправдивой информацию об интервью, в котором он якобы заявлял, что "разделял взгляды Партии регионов". Министр подчеркнул, что таких слов журналистам не говорил, поскольку это ложь.

"Возможно, там есть вопросы, которые мне задавали, но этот абзац я вообще не помню", — подытожил он.

Как ранее сообщалось, Кабинет министров Украины назначил Сергея Шкарлета исполняющим обязанности министра образования и науки.

Напомним, исследователи обнаружили плагиат в монографии, соавтором которой является ректор Черниговского НТУ и кандидат на пост министра образования Сергей Шкарлет.