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"Мелкая месть": Сивохо оценил включение Гармаша и Казанского в ТКГ по Донбассу

Включение Сергея Гармаша и Дениса Казанского в ТКГ по Донбассу не приближает дело мира, считает Сергей Сивохо.

5 июля 2020, 13:54
Сивохо
Сергей Сивохо / УНИАН

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо прокомментировал включение в состав ТКГ по Донбассу журналиста Сергея Гармаша и блогера Дениса Казанского.

"Допустим, ввели каких-то людей в ТКГ (Гармаша и Казанского, - ред.), которые безусловно не нравятся той стороне. Такая может быть мелкая месть, почему нет?", - подчеркнул он в интервью Strana.ua.

По его мнению, включение Гармаша и Казанского в ТКГ по Донбассу: "Ни в коем случае не приближает дело мира. Что-то другое может и приближает, но точно не мир".

Кроме того, Сивохо также обвинил Гармаша и Казанского во враждебном отношении к Донбассу.

"Все помнят, чем они занимались начиная с 2014-го и даже раньше. Ими были посеяны такие зерна отношения к Донбассу… У слонов память долгая. Я не знаю, какие цели теперь преследуются по ТКГ, и для чего туда были введены эти люди, - добавил бывший внештатный советник секретаря СНБО.

Напомним, в рамках ТКГ начали работать журналист Сергей Гармаш, блогер Денис Казанский, врач-травматолог Константин Либстер и юрист, глава ОО Луганское землячество Вадим Горан. Они должны представлять ОРДЛО в противовес членам террористических организаций ЛНР и ДНР, которых в качестве жителей Донбасса приглашает сейчас российская сторона.

Сергей Сивохо Денис Казанский Сергей Гармаш ТКГ новости Украины Донбасс
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