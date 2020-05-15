Сивохо рассказал, в каком статусе проводит мирные инициативы Зеленского

Сергей Сивохо / УНИАН

Сергей Сивохо (в прошлом - известный комик и экс-советник на общественных началах секретаря СНБО Алексея Данилова) рассказал, в каком статусе после отставки он продвигает мирные инициативы по Донбассу президента Владимира Зеленского.

"Разве для того, чтобы стремиться к миру, нужен какой-то особый статус? В статусе Сергея Сивохо я сейчас это осуществляю. В статусе лидера платформы Национального примирения и единства", - цитирует его портал Гордон.

Сивохо также убежден, что пресловутые мирные инициативы по военному конфликту на Донбассе, которые вызывают активные споры в украинском обществе, все равно нужно продвигать и внедрять.

"Потому что 73%, которые голосовали за Владимира Зеленского, в том числе и за его мирные инициативы, – это нормальные люди. Они не понимают, что обязательно еще как-то нужно пытаться выступать. Они не активные, скажем так", ‒ подытожил он.

Напомним, ранее Сергей Сивохо на своей странице в Facebook поздравил украинцев с Днем Победы. Более того, к посту он добавил снимок возложения цветов, которыми 9 мая "его команда" в оккупированном боевиками Донецке "ДНР"почтила память погибших во Второй мировой войне.