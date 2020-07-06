"Радикальное решение": Сивохо рассказал, как в ОП меняется отношение к Донбассу

Сергей Сивохо / УНИАН

Бывший внештатный советник секретаря СНБО Сергей Сивохо считает, что у президента Владимира Зеленского до сих пор есть большое желание установить мир на Донбассе.

Как подчеркнул он в интервью Strana.ua, глава государства не уйдет с этого трека.

"Но меняется отношение, по-моему, команды. Когда заходили все вместе, у всех был драйв, задор, у всех начало все получаться, но потом что-то стало пробуксовывать, люди начали сдаваться некоторые. Мне так кажется. И вокруг президента начала образовываться такая среда, которая не хочет идти по пути сопротивления. Давайте, мол, свернем на более удобный путь. Мы не уйдем с главного направления, но мы пойдем вот так немножечко по удобному пути. Мне кажется, что это неправильно", - говорит Сивохо.

В то же время он считает, что Зеленский готов к радикальных шагам для урегулирования ситуации.

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"Мне кажется, что да. Я знал Зеленского еще до его президентства. Тогда он умел поступать радикально. Но слишком большой груз ответственности лежит", - добавил Сивохо.

Напомним, ранее Сивохо критически оценил включение в состав ТКГ по Донбассу журналиста Сергея Гармаша и блогера Дениса Казанского.