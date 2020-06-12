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СМИ узнали, какую меру пресечения изберут Стерненко

12 июня 2020, 19:47

За активиста могут поручиться нардепы, выяснили журналисты.

Активиста суд отпустит на поруки нардепов, узнали журналисты – Сергей Стерненко
Сергея Стерненко суд отпустит на поруки нардепов, узнали журналисты / Facebook/Сергей Стерненко

В Киеве Шевченковский райсуд изберет активисту из Одессы Сергею Стерненко мягкую меру пресечения.

Активиста отпустят на поруки, сообщает Telegram-канал Легитимный со ссылкой на свой источник.

Cобеседник добавил, что поручителями станут народные депутаты.

"По Стерненко идут консультации. Наш источник сообщает, что сейчас его отпустят на поруки народных депутатов", – отмечается в сообщении.

Сам активист в своем канале в Telegram написал, что есть много поручителей, но правоохранители не хотят пускать их в суд.

"Поручителей много. Мусора не хотят их пускать в суд, что является грубым нарушением процесса и моего права на защиту. Народные депутаты пытаются организовать проход в суд, зашло около десятка людей. Пока процесс стоит", – поделился он.

Напомним, 12 июня в Шевченковском райсуде Киева началось заседание по делу Сергея Стерненко, активисту должны избрать меру пресечения. Под зданием суда было неспокойно, журналисты и "вольные слушатели" хотели попасть на заседание, но их не впустили из-за антикоронавирусного карантина.

В Службе безопасности Украины 11 июня активисту сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса – по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и по ч. 2 ст. 263 (незаконное ношение оружия).

Справка. В мае 2018 года на Сергея Стерненко напали в Одессе. В совершении нападения подозревают Ивана Кузнецова и Александра Исайкула. Стерненко ранил Кузнецова ножом в живот, рана оказалась смертельной.

Сергей Стерненко суд
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