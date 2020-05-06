Дело Стерненко: еще 8 сообществ футбольных ультрас пригрозили массовыми акциями

Сергей Стерненко / Фото: Facebook/С.Стерненко

На ситуацию вокруг дела одесского активиста Сергея Стерненко отреагировали еще 8 сообществ футбольных ультрас.

В частности, группировка Родичі высказали свою поддержку Стерненко, которому СБУ и Офис Генпрокурора готовят подозрение в убийстве.

"Два года мы наблюдаем за последовательной кампанией пророссийских пропагандистов и политиков, цель которой - убедить общество в том, что Стерненко не имел права защищаться от нападений, не имел права отстаивать имущество общины и не имел права запрещать концерты российских звезд в своем городе. Мы убеждены, что Сергея хотят осудить за то, что он осмелился быть украинцем в Одессе. Если Стерненко задержат, мы готовы значительной силой уличного протестного движения встать на его поддержку!" - говорится в сообщении сообщества в Facebook.

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Отменим, что аналогичную позицию заняли ультрас Карпат, Волыни, Запорожья, Ковеля, Херсона, Николаева, Симферополя и Одессы.

Обратим внимание, что ультрас донецкого Шахтера также поддержали почин активных болельщиков Динамо и выступили в поддержку Стерненко.

Впрочем пост "горняков", опубликованный накануне, провисел в Facebook недолго и через пару часов был удален.

Напомним, в ночь с 23 на 24 мая 2018 года Стерненко в Одессе смертельно ранил ножом жителя Черноморска Ивана Кузнецова, а также ранил Александра Исайкула. Сам активист утверждает, что совершал свои действия исключительно в рамках необходимой самообороны.