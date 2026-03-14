"Серийные убийцы": в МИД жестко ответили на угрозы Ирана в адрес Украины

Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напомнили в МИД.

В МИД ответили на угрозы Ирана

Главное:

Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины

Иранский режим должен понести ответственность, заявили в МИД

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий отреагировал на угрозы представителя иранского режима в адрес Украины, назвав их абсурдными.

"Иранский режим годами поддерживает убийства украинцев, напрямую предоставляя государству-агрессору дроны и технологии для агрессии против Украины. В этом контексте абсурдно, когда представители этого режима угрожают Украине и еще и ссылаются на право на самооборону, закрепленное в статье 51 Устава ООН", – сказал Тихий, передает "Интерфакс-Украина".

"Это все равно, что серийный убийца оправдывал бы свои преступления, ссылаясь на уголовный кодекс", — добавил он.

В то же время спикер МИД Украины подчеркнул, что иранский режим должен понести ответственность за все свои преступления против иранского народа и других стран и народов.

Что предшествовало

Ранее председатель парламентского комитета по национальной безопасности Ирана Эбрагим Азизи заявил, что Украина "втянулась в войну" из-за ее якобы оказанной поддержки Израилю дронами.

"Оказывая поддержку израильскому режиму с помощью дронов, провальная Украина фактически вступила в войну и, в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций, превратила всю свою территорию в законную цель для Ирана", — написал он.

Как писал Главред, Израиль и США 28 февраля нанесли удары по объектам на территории Ирана. В центре столицы Тегерана произошло несколько мощных взрывов. Министр Израиля объявил о "начале превентивных ударов" по Ирану.

Напомним, в США заявляют, что имеют достаточные запасы вооружения для проведения операции "Эпическая ярость" и дальнейших действий, однако президент Дональд Трамп снова резко раскритиковал решение администрации Джо Байдена передавать оружие Украине.

Ранее сообщалось о том, что Москва отказала Тегерану в военной помощи после начала массированных ударов США и Израиля по объектам режима в Иране.

Об источнике: МИД Украины Министерство иностранных дел Украины (МИД Украины) - центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины. МИД Украины является главным органом в системе центральных органов исполнительной власти в формировании и обеспечении реализации государственной политики в сфере внешних отношений Украины, пишет Википедия.

