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Германия готовит санкции против США из-за Северного потока-2

Берлин настроен решительно.

28 июня 2020, 20:33
Северный поток-2
Северный поток-2 может рассорить Германию и США / Reuters

Германия готовит против США масштабные санкции. Они будут введены в действие, если Вашингтон представит новые меры против Северного потока — 2.

"Германия готовится нанести ответный удар по Соединенным Штатам в том случае, если президент Дональд Трамп выполнит свою угрозу убить газопровод "Северный поток — 2" с помощью дополнительных санкций", — пишет Bloomberg.

По сведениям двух немецких чиновников, правительство Меркель рассматривает вариант оказания давления с целью принятия координированных действий на уровне Евросоюза. Санкции против США канцлер хочет ввести комплексно с другими странами ЕС. В Берлине обеспокоены, что новые американские санкции могут ударить по гораздо большему (чем раньше) количеству немецких и европейских компаний.

Как известно, строительство российского газопровода Северный поток — 2 было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Кремль пообещал завершить проект собственными силами и запустить его в работу чуть позже, чем было намечено.

Как ранее сообщалось, российский монополист Газпром нашел способ достроить газопровод Северный поток-2, который проходит в обход Украины.

Напомним, в Сенате США был зарегистрирован проект закона о введении дополнительных санкций против компаний, которые связаны с реализацией проекта Северный поток-2. В случае принятия санкционного пакета под американское эмбарго могут попасть компании, оказывающие Nord Stream юридические и страховые услуги.

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