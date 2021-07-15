Сфотографировали в раздевалке и выложили на порносайт: на одесском пляже сняли несовершеннолетнюю

Девушка, ничего не подозревая, стала звездой порносайтов / Facebook

Несовершеннолетняя столичная туристка отправилась с родными на отдых в Одессу и совершенно случайно стала звездой порносайтов. О том, что ее тело мелькает на сайтах для взрослых, девушка узнала спустя некоторое время от своих знакомых.

Как оказалось, 17-летнюю киевлянку тайно сфотографировали в раздевалке на одесском пляже Калетон.

Соответствующие доказательства инцидента в Facebook выложила мама девушки Виктория Радченко, которая рассказала о крайней неприятности.

"Вчера я впервые пережила настоящий нервный срыв! Оказалось, что когда моя дочка была в раздевалке этого пляжа, кто-то ее снимал. И потом эти уроды слили ее фото на сайты порнографического характера. Моей дочери эти фото стали скидывать знакомые, жестко шутить и травить. Она сейчас в сильнейшем стрессе. Где еще это все распространили - неизвестно. У меня нет выбора, и я буду писать заявление в полицию", - рассказала женщина.

Дочь с матерью отдыхали на море неделю назад, совершенно не подозревая о том, что за ними мог кто-то следить или снимать на камеру, тем более в таких интимных местах.

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Женщина разъерена поступком неизвестных. Она обещала "этого так не оставить".

Читайте такжеОпубликовали "клубничку" без их согласия: 30 калифорниек судятся с PornhubНапомним, ранее полиция Киева разоблачила двух местных жительниц, которые на протяжении нескольких лет развращали своих маленьких дочерей. Матери снимали детское порно и продавали его.

Досудебным расследованием установлено, что двое не связанных между собой женщин в течение 3-4 лет организовывали фото- и видеосъемку своих детей 6 и 9 лет с целью изготовления материалов, содержащих изображения откровенного сексуального поведения, которые являются детской порнографией.

За сбыт детского порно через интернет неустановленным лицам они получали до 2 тыс. грн прибыли. И это только за один ролик.