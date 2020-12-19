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Шабунин опроверг информацию о незаконном обогащении Портнова

19 декабря 2020, 20:29

Активист Виталий Шабунин выполнил решение Киевского апелляционного суда.

Шабунин
Шабунин в эфире канала 24 опроверг информацию о существовании уголовного дела против Портнова по незаконному обогащению / УНИАН

Глава Центра противодействия коррупции, активист и политик Виталий Шабунин опроверг в эфире 24 канала озвученную им информацию 14 июня 2019 года о том, что против Андрея Портнова существовало уголовное дело о незаконном обогащении.

"14 июня 2019 года на вебсайте 24 канала был обнародован сюжет программы "Право на достоинство", который также демонстрировался в эфире этого канала. В этой программе мной, Виталием Викторовичем Шабуниным, было сообщено недостоверную информацию относительно Портнова Андрея Владимировича, а именно о том, что в отношении него существовало уголовное производство о незаконном обогащении", - сказал активист в эфире 24 Канала в пятницу, 18 декабря.

Юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале написал, что теперь он ожидает соответствующего опровержения сведений от САП и самого 24 канала.

"Сроки исполнения прошли. Детали моих банковских реквизитов найдёте у себя в электронной почте", - подчеркнул Портнов.Читайте также"Подозрение Порошенко": Портнов сказал, какая мера пресечения грозит экс-президенту

Судебный иск Портнова к Шабунину, САП и 24 Каналу

  • В 2019 году юрист, бывший замглавы Администрации президента Андрей Портнов подал иск в суд иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против политика Виталия Шабунина, Генеральной прокуратуры и 24 канала с требованием опровергнуть озвученную Шабуниным информацию о том, что Портнов проходил по делу о незаконном обогащении или был к этому причастен.
  • В июле 2020 года Печерский суд вынес решение в пользу Андрея Портнова и обязал стороны САП, 24 канал и Виталия Шабунина опровергнуть информацию.
  • На решение была подана апелляция, однако 11 декабря Портнов сообщил, что Киевский апелляционный суд оставил в силе решение, согласно которому ответчики должны опровергнуть озвученную Шабуниным информацию.
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