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Поджог дома Шабунина: стала известна реакция полиции

Ситуация с поджогом дома руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина продолжает развиваться.

23 июля 2020, 13:32
Поджог, дом, Шабунин
Стала известна реакция полиции на поджог дома Шабунина / Нацполиция

В четверг, 23 июля 2020 года сотрудники Главка Национальной полиции по Киевской области открыли уголовное производство по факту возгорания в доме руководителя Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина.

Об этом сообщают представители пресс-службы ведомства на странице в социальной сети Facebook.

"Следователи Бориспольского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины", - говорится в тексте.

Санкция такой статьи предусматривает тюремное заключение сроком от трех до десяти лет.

Напомним, утром 23 июля Шабунин в соцсети Facebook сообщил о том, что неизвестные подожгли его дом. Однако, в конечном результате, никто их его семьи не пострадал. Также Шабунин написал ‒ несколько недель назад газовая служба проверила счетчик и все соединения.

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