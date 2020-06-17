Шарий демонстрирует, что он уже реальная сила - эксперт

Тарас Загородний рассказал, что хотел показать митингом Шарий / УНІАН

Блогер Анатолий Шарий входит в избирательную кампанию и демонстрирует, что он уже реальная сила, заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Об этом Тарас Загородний рассказал в комментарии изданию Главред.

"Шарий входит в избирательную кампанию и демонстрирует, что он уже реальная сила. Социология это подтверждает, потому что у него по Киеву около 5 процентов, а это – проходной барьер в Раду. И сейчас он реализует запрос на новые лица, который никуда не делся. В данном случае, его появление под благовидным предлогом защиты журналистов и его появление на Банковой – это заявка на партию. Тем более, что качественный состав людей, которые пришли, неплох, так как там нет пенсионерок, нанятых за 200 гривен в час для массовки", - объяснил эксперт.

По его словам, на акцию протеста Шария под Офис президента одни люди вышли против радикализма, а другие – чтобы с ним бороться.

"Касательно стычек, все логично. Одни пришли против радикализма, а другие пришли с ним бороться. С учетом того, что это мобилизует проукраинскую часть патриотов, считающих Шария русским проектом и врагом. Каждый получил свое, но больший плюс получил сам Шарий. Пока это была разовая акция Шария – посмотрим, насколько они смогут сохранить темп. Шария мы увидели только сейчас, а националисты выходят чуть ли не каждую неделю и найти полторы-две тысячи у них получается быстро. Потому говорить об утрате монополии я пока не стану", - резюмировал Загородний.

Читайте такжеПолитолог рассказал, зачем Шарий вывел своих сторонников на протестыНапомним, ранее, утром 17 июня 2020 сторонники Анатолия Шария устроили митинг под зданием Офиса президента. Затем они отправились к зданию Министерства внутренних дел (улица Богомольца). По пути на них напали идеологические противники из числа националистов. Сторонников Шария забросали газовыми и дымовыми шашками.

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