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Шкарлет заявил о дистанционном обучении детей: названы сроки

10 октября 2020, 14:50

Вопросы организации обучения решают на местах, напомнил и.о. министра образования.

Школа
Украинские школы могут закрыть на карантин / УНИАН

В Украине необходимо организовать дистанционное обучение детей на следующие две недели, заявил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

Как написал он в своем Telegram-канале, это связано с ростом заболеваемости коронавирусом.

"Просьба не только как руководителя Министерства образования и науки, а как отца – найти возможность организовать на следующие две недели дистанционное обучение для наших детей", - подчеркнул Шкарлет.

Он обратил внимание на то, что вопросы организации обучения решают на местах.

"Поэтому очень прошу прислушаться к рекомендациям Государственной и местных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, а также СНБО", - указал и.о. министра образования.

Он также отметил, что понимает все вызовы, перед которыми стоят руководители учебных заведений, учителя и родители и добавил, что сейчас самое главное – не допустить стремительного распространения коронавируса и сохранить здоровье людей.

Напомним, врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала о том, что в Украине возможен вариант когда учебные заведения закроются из-за коронавируса, а обучение снова будет проходить онлайн.

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