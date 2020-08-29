Школа в условиях карантина: Степанов назвал ключевые правила

Детям с 1-го по 4-й класс не нужно обязательного носить маски / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях адаптивного карантина в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.

"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - подчеркнул он.

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В то же время глава Минздрава обратил внимание на то, что учащиеся должны максимально соблюдать дистанцию.

"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - добавил Степанов.

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Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября. По его словам, министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.