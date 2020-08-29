УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Школа в условиях карантина: Степанов назвал ключевые правила

29 августа 2020, 22:20

Дети могут учиться при росте числа больных COVID-19, утверждает министр здравоохранения.

Школа
Детям с 1-го по 4-й класс не нужно обязательного носить маски / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о начале учебного процесса в школах в условиях адаптивного карантина в Украине.

Как подчеркнул он в интервью Радио Свобода, дети могут учиться даже в условиях, когда в Украине растет число больных коронавирусной инфекцией.

"Мы считаем, что дети при условии соблюдения тех правил, которые установлены, могут спокойно учиться, ходить в школу. Мы достаточно четко прописали эти правила. Например, дети с 1-го по 4 класс - не нужно обязательного ношения масок в школах… Во-первых, сложнее на них одеть маску, особенно на маленького ребенка. Во-вторых, у них совсем другой процент заболеваемости, они гораздо меньше болеют. Опять же, чтобы совместить нормальную жизнь, с одной стороны, а с другой - безопасные условия обучения", - подчеркнул он.

Читайте такжеЖесткий карантин: СМИ рассказали о новых правилах для школ с 1 сентября

В то же время глава Минздрава обратил внимание на то, что учащиеся должны максимально соблюдать дистанцию.

"На уроках можно не пользоваться масками, только когда они выходят на перерыв. И просто родители, ради здоровья своего ребенка, чтобы он не заболел, - положите ему масочку", - добавил Степанов.

Читайте такжеМаски в школах: стало известно, для кого сделают исключение

Напомним, ранее и. о. министра образования и науки Сергей Шкарлет рассказал о работе школ с 1 сентября. По его словам, министерство образования выдало рекомендации, как действовать школам.

новости Украины карантин в Украине школа Максим Степанов Минздрав
Сейчас вы просматриваете новость «Школа в условиях карантина: Степанов назвал ключевые правила». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

22:20
Школа в условиях карантина: Степанов назвал ключевые правила
22:19
Гороскоп всех знаков Зодиака на 30 августа: чью жизнь изменит новость Видео
22:14
В МОЗ озвучили количество тестов на Covid-19 в Украине Видео
21:49
"Распад России": эксперт предупредил о смертельной угрозе для Украины Видео
21:36
Импичмент президента: в совете оппозиции раскусили хитрый ход Лукашенко Видео
21:24
Протесты в США: названа новая неожиданная причина смерти Джорджа Флойда
20:51
Три этапа старения человека: ученый назвал переломные периоды
20:36
Умер бывший вице-премьер Украины, осуществивший раскол страны
20:05
Повышение минималки до 5 тысяч: Зеленский подписал одобренный Радой закон Видео
19:54
Саакашвили за решеткой: в Грузии оценили риски возвращения экс-президента
19:48
В Германии на митинге начали скандировать: "Путин!" Видео
19:25
Рост числа заболевших COVID-19: Степанов раскрыл тревожную статистику Видео
19:10
Мастер Шеф 10 сезон 1 выпуск: как прошел кастинг Видео
18:59
Влиятельный дипломат заявил о завершении стратегического партнерства Германии и РФ
18:31
"Лукашенко – в автозак": на массовой акции в центре Минска начались задержания Видео
18:04
В Днепре 71-летний мужчина подорвался в собственном автомобиле
17:55
В Украине сокращают число призывников: когда пришлют меньше повесток в армию Видео
17:32
Макрон озвучил обеспокоенность по запуску Северного потока-2
17:11
Таксуют нелегально: что ждет Uber, Uklon и Bolt в Украине
16:50
"Избавиться от кровавого идиота": соратник Навального спрогнозировал Путину судьбу Лукашенко
16:39
Погром и драка с полицией: на Харьковщине произошли столкновения из-за ромов Видео
16:24
Коронавирус в школе: ученые заявили о серьезной проблеме
16:03
"Путин боится": соратник Навального объяснил, почему оппозиционера пытались убить Видео
15:59
Отставка Сытника: у Зеленского придумали хитрый план с увольнением главы НАБУ Видео
15:57
Лукашенко будет премьер-министром Беларуси - Москаль Видео
15:56
Маск представил чип, с помощью которого мозг можно подключать к компьютеру Видео
15:37
ТОП-5 причин смотреть реалити-шоу "У кого больше?"
15:33
Астролог сказал, кто сможет достичь серьезных вершин
15:24
Создатель Nexta раскрыл, как в Беларуси готовят массовые акции против Лукашенко
15:11
В Минсоцполитики рассказали, за что могут аннулировать субсидию Видео
15:05
Кого на самом деле продвигает Запад в Беларуси - мнение эксперта Видео
15:01
"Россией правит сатана": Хабаровск сотрясли новые массовые акции протеста Видео
15:00
"Встреча с Лукашенко": "вагнеровец" рассказал, почему членов ЧВК передали России Видео
14:25
"Эйфория идет на спад": создатель Nexta объяснил, почему протесты в Беларуси не дают результата
14:23
Продленка в школе во время эпидемии: Степанов рассказал, что должны делать учителя Видео
13:54
Помощь РФ Беларуси: Тихановская сделала неожиданное заявление Видео
13:37
Резонансное решение КСУ о назначении Сытника: в ОП дали оценку ситуации Видео
13:32
Умер Чедвик Боузман - звезда Marvel и Черная Пантера
13:20
Только одному знаку Зодиака в сентябре можно рисковать – астролог
13:15
Эксперт оценил шансы досрочного роспуска Рады
13:03
Путин обвинил ОБСЕ в необъективности и признал избрание Лукашенко легитимным Видео
12:44
Как будут работать детсады с 1 сентября: в Минздраве озвучили правила
12:41
Похищение маленькой девочки под Киевом: похититель сделал громкое признание Фото Видео
12:40
Угрожая Лукашенко, украинцам стоит подбирать слова мнение
11:56
Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову
11:55
Мэр Ивано-Франковска подстрекает народ к протесту из-за ужесточения карантина Видео
11:50
Назван витамин-помощник в борьбе против COVID-19
11:17
Зеленский почтил погибших военных в День памяти защитников Украины
11:15
Коронавирус в Киеве: более 260 новых больных, названы самые "опасные" районы Видео
11:03
Насколько вы счастливы: 8 признаков здоровых отношений Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять