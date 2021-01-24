Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие

Названо условие возращение школьников Киева на дистанционку / УНИАН

С завтрашнего дня, 25 января, школы Киева возобновляют полноценную работу после завершения жесткого карантина, однако, при ухудшении эпидемиологической ситуации могут перейти на смешанную систему обучения, пишет КГГА.

В Киевгорадминистрации отметили, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью в городе не будут уводить на дистанционное обучение сразу всех учеников. Как и раньше, в случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред: