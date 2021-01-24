УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие

24 января 2021, 18:29
Прослушать новость
Остановить

В случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.

Школа
Названо условие возращение школьников Киева на дистанционку / УНИАН

С завтрашнего дня, 25 января, школы Киева возобновляют полноценную работу после завершения жесткого карантина, однако, при ухудшении эпидемиологической ситуации могут перейти на смешанную систему обучения, пишет КГГА.

В Киевгорадминистрации отметили, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью в городе не будут уводить на дистанционное обучение сразу всех учеников. Как и раньше, в случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.

Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

новости Киева КГГА коронавирус Коронавирус Киев карантин 2020
Сейчас вы просматриваете новость «Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Новый локдаун: названо условие введения жесткого карантинаНовый локдаун: названо условие введения жесткого карантина "Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США"Первое заседание при Байдене": в Одессе депутат от Порошенко сподхалимничал к президенту США Витренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и БеларусьюВитренко сделал громкое заявление об объединенной энергосистеме с Россией и Беларусью Скандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожаетСкандальный СБУшник Нескоромный предупредил о "сливе" компромата: кому угрожает У Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцевУ Зеленского признали, что цену на газ не снизят для всех украинцев
Следующий материал

Последние новости

19:05
В Израиле обнаружили новый опасный штамм коронавируса
19:01
Как отличить пневмонию от простуды: врач назвал семь признаков
18:36
Удар по режиму Путина: в ЕС рассказали о санкциях за арест Навального Видео
18:29
Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие Видео
18:27
Гороскоп на 25 января для всех: вредное покровительство и служебное движение Видео
Реклама
18:17
Украина 25 января выходит из жесткого карантина: какие ограничения останутся Видео
18:00
Авторы глобального мода для Skyrim приступили к созданию нового полноценного проекта Видео
17:56
У Зеленского оценили санкции США против Дубинского Видео
17:41
В Украину несутся бури и шквалы: синоптики обескуражили прогнозом Видео
17:27
"Непоправимая утрата": в семье Ахметова произошло горе
17:15
Встречайте Beeper – универсальное приложение для общения в 15-ти мессенджерах сразу
17:00
Сногсшибательная женская стрижка маллет из 80-х входит в моду на весну-лето 2021 Фото
16:58
Новый карантин с 25 января: как будут работать учреждения культуры Видео
16:39
"Мало людей": у Путина нервно отреагировали на масштабные протесты из-за Навального Видео
16:26
Агентство BBC вляпалось в громкий скандал из-за Крыма Видео
16:21
Вакцинация от коронавируса: инфекционист сделала важное предупреждение украинцам Видео
16:20
Голубцы из пекинской капусты: пошаговый рецепт Видео
16:10
Скандал вокруг Cyberpunk 2077 сделал CD Projekt кандидатом на поглощение: плюсы и минусы
15:50
"Шантажная малина": у Зеленского "разоблачили" скандального СБУшника Нескоромного Видео
15:35
"Поменять старого и злого царя на молодого и доброго": что в Украине думают о протестах в РФ Видео
Реклама
15:34
Над Вестминстерским дворцом в Лондоне поднялся столб черного дыма: что произошло
15:11
Все, что нужно знать о The Medium – польском Silent Hill с уникальной игровой механикой Видео
14:57
Что будет с тарифами на тепло и горячую воду: Шмыгаль раскрыл планы Кабмина Видео
14:35
"Коррумпированный Трамп": пранкеры выудили у знаменитости откровения о Зеленском Видео
14:34
Подробный лунный календарь на февраль 2021: названы самые мощные сутки
14:13
Скичко похвастался тесными связями с Офисом президента и Зеленским
14:12
В Сети засветилось коллекционное издание главного зомби-экшена 2021 Dying Light 2
13:55
"Покалечат Россию": Арестович спрогнозировал бонусы для Киева от администрации Байдена Видео
13:38
"Окончательно охамели": Рогозин и Макфол сцепились из-за Навального Видео
13:35
В моде боевые сапоги и ботинки с микросумкой: с чем носить самую грубую обувь 2021 Фото
13:13
В Госдуме неучтиво ответили Витренко на его слова о единой энергосистеме с Россией Видео
13:06
Появились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear Solid
12:58
Бизнес на крови: куму Путина отдают угольные компании в ОРДЛО – СМИ Видео
12:52
Снег, мороз и штормовой ветер: синоптик назвала дату нового похолодания Видео
12:21
Для Cyberpunk 2077 вышел первый крупный патч – Найт-Сити заиграл новыми красками
12:20
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
12:19
Вакцина для Украины: эксперт объяснил, что не так с китайской прививкой Sinovac Видео
12:10
Калифорниец умер через несколько часов после укола вакциной против COVID-19 Видео
12:00
Гороскоп на 24 января 2021 года: куча успехов, обретение любви и огорчения Видео
11:32
Протесты в России: женщина получила удар в живот от копа и оказалась в реанимации Видео
Реклама
11:31
Новая "война" на улицах: в РФ назвали неожиданное время очередных протестов Видео
11:00
Ницой вспыхнула гневом из-за русскоговорящих экспертов на украинском телеканале
10:44
Гололедица и снежные заносы: каким регионам грозит погодный "апокалипсис" Видео
10:06
Счет идет на дни: Сергею Бабкину поставили страшный диагноз Видео
10:03
Россия переходит к белорусскому сценарию мнение
09:33
Россия заплатит за оккупацию Крыма и Донбасса: Кравчук рассказал, почему это неизбежно Видео
09:30
Карантин в Украине смягчат: что будет разрешено с 25 января Видео
08:33
Убийц и маньяков во власти нельзя прогнать плакатами - только насилием мнение
08:18
Порье победил Макгрегора в главном бою турнира UFC 257 Видео
08:16
Коронавирус в Украине 24 января: за сутки госпитализировали более 2 тысяч человек Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять