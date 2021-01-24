Школы Киева могут вновь перейти на дистанционку - названо условие

В случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.
С завтрашнего дня, 25 января, школы Киева возобновляют полноценную работу после завершения жесткого карантина, однако, при ухудшении эпидемиологической ситуации могут перейти на смешанную систему обучения, пишет КГГА.
В Киевгорадминистрации отметили, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью в городе не будут уводить на дистанционное обучение сразу всех учеников. Как и раньше, в случае вспышек заражений будут отправлять на дистанционное обучение отдельные классы или школы.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- О введении на территории Украины усиленного карантина на период с 8 по 24 января было объявлено 9 декабря прошлого года. Правительство приняло такое решение в связи с намерением не допустить начала второй волны COVID-19 в стране.
- Кабинет министров также продлил общенациональный карантин в Украине до 1 марта 2021 года.
- В период жесткого карантина в стране запрещена работа кафе, ресторанов, учебных заведений (кроме садиков), рынков непродовольственных товаров, торгово-развлекательных центров и ряда предприятий.
- В Минобразования заявили, что с 25 января государство возвращается в к ограничениям оранжевой карантинной зоны. Ученики смогут вернуться в школу. Возобновится обучение в университетах и профтехучилищах, которые можно будет посещать группами не более 20 человек.
Автор: Екатерина Трохимчук