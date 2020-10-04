Школы – на замок: эксперт спрогнозировала сроки перехода на дистанционное обучение

В Украине возможен переход на дистанционку / УНИАН

В Украине возможен вариант когда учебные заведения закроются из-за коронавируса, а обучение снова будет проходить онлайн.

Об этом врач-эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк рассказала в интервью ТСН.

"Весь период, пока страна находилась на карантине, было бы очень правильно подготовить школы и садики в контексте инфекционной безопасности, чтобы дети меньше болели", - подчеркнула она.

Эксперт обратила внимание на то, что дети COVID-19 переносят очень легко, или вообще бессимптомно.

"Но дети есть фактором передачи COVID-19 в свои семьи, более взрослому населению. И это очень важно проработать до похода детей в школу", - отметила она.

Врач также напомнила, что в Украине увеличивается число классов в школах, которые закрывают на карантин

"И мы снова рискуем получить онлайн-обучения, хотя не для всех детей это приемлемо. И как мы уже видели, это дает не очень хорошие результаты в плане получения знаний, но такой вариант действительно возможен. Чтобы этого избежать, необходимо налаживать инфекционную безопасность как раз в школах и садах: увлажнять воздух, говорить с детьми о личной гигиене. И в общем-то это несложные вопросы, просто их надо структурно отработать, чтобы школа была готова к приему детей", - добавила Сояк.

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