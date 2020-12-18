Шмыгаль назвал главную проблему в распределении средств на медицину

Шмыгаль рассказал о проблеме медицины / УНИАН

В Украине сложились проблемы с распределением средств на медицину. По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля деньги и на подведение кислорода, и на доплату медикам выделяются в одном пакете на борьбу с COVID-19.​

"Но не во всех больницах главные врачи придерживаются этого баланса – между выплаты зарплаты и закупкой оборудования или строительством гранитных ступенек, как показали проверки. Поэтому тут еще стоит вопрос в контроле", – сказал Шмыгаль, в прямом эфире политического ток-шоу Свобода слова Савика Шустера. ​

Премьер также подчеркнул, что все необходимые средства на закупку необходимой техники, автомобилей, создание центров экстренной медицины выделяются. Но решить все проблемы быстро не получится.

"Коронакризис вскрыл проблематику. Сегодня пришло время обществу признать, что медицинская система - это критическая необходимость и этому нужно уделять внимание. Сегодня медицина – это приоритет №1, как армия, как оборона", – подчеркнул премьер-министр.

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Швыгаль уверен, что как изменилась украинская армия за годы войны, так за ближайшее время изменится украинская медицина.

Премьер отмечает, что в госбюджете-2021 предусмотрены деньги на 300-процентные доплаты врачам, которые работают с больными коронавирусом, а также на повышение заработных плат.​

Выплаты украинским медикам – о чем ранее сообщал Главред: