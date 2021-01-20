Шмыгаль объяснил, как можно получить субсидии на коммуналку

В рамках очередного заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как в новых условиях украинцам получать субсидии на услуги ЖКХ.
Те украинцы, которые получают субсидии на жилищно-коммунальные услуги, ни в малейшей степени не почувствуют подорожания тарифов в январе 2021 года. Об этом в рамках очередного заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По словам чиновника, тем украинцам, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время немедленно обратиться за такой помощью.
"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", ‒ отметил Шмыгаль.
Премьер-министр отметил, что подать пакет документов на субсидию можно разными способами, в первую очередь ‒ в онлайн через интернет-портал Министерства социальной политики.
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Тарифы на газ:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что власти приняли решение о государственном регулировании цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр. Цена должна действовать на весь текущий срок отопительного периода.
- В Офисе президента заявили, что государство решило снизить цену на газ для населения на ниже рыночной, вследствие чего украинцам удастся сэкономить до 30% в своих платежках за газ.