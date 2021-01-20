УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Шмыгаль объяснил, как можно получить субсидии на коммуналку

20 января 2021, 15:15
Прослушать новость
Остановить

В рамках очередного заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль объяснил, как в новых условиях украинцам получать субсидии на услуги ЖКХ.

Субсидии
Шмыгаль объяснил, как можно получить субсидии на коммуналку / УНИАН

Те украинцы, которые получают субсидии на жилищно-коммунальные услуги, ни в малейшей степени не почувствуют подорожания тарифов в январе 2021 года. Об этом в рамках очередного заседания Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам чиновника, тем украинцам, кто еще не оформил субсидии, следует в ближайшее время немедленно обратиться за такой помощью.

"Все, кто получают субсидии, практически не почувствуют подорожания коммуналки в январе. В то же время я призываю тех, кто не имеет субсидий, но для кого коммуналка является существенными расходами для семейного бюджета, подаваться на такую помощь уже сегодня", ‒ отметил Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что подать пакет документов на субсидию можно разными способами, в первую очередь ‒ в онлайн через интернет-портал Министерства социальной политики.

Читайте такжеВ Украине сменились правила выплаты субсидии

Тарифы на газ:

субсидии услуги ЖКХ новости Украины Денис Шмыгаль
Сейчас вы просматриваете новость «Шмыгаль объяснил, как можно получить субсидии на коммуналку». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Кофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языкеКофейня на столичных Позняках нарвалась на гнев украинцев за неуважение к закону о языке Когда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогнозКогда развалится Крымский мост: ученый дал неожиданный прогноз Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуациюИсчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию Эксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу ДонбассаЭксперт пояснил, почему Путин не хочет договариваться с Зеленским по поводу Донбасса Кравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФКравчук ответил на заявление "ЛДНР" о пленных и выдвинул громкое обвинение против РФ
Следующий материал

Последние новости

15:51
"У Зеленского есть еще Лысый, Тамбовский волк, Полякова и Монатик. Не расслабляйтесь": назначение Скичко привело сосцсети в ужас
15:37
В США рассказали, чего ждать Киеву от Вашингтона при Байдене
15:36
Глава ОБСЕ сказала, стоит ли Украине возвращать Донбасс и Крым силой
15:33
Трамп с женой покинул Белый дом и улетел Видео
15:25
Как часто и когда взвешиваться: ученые дали правильный ответ Видео
Реклама
15:15
Шмыгаль объяснил, как можно получить субсидии на коммуналку
15:12
Филипп Киркоров подает в суд на Литву
15:09
Байден отменит законы Трампа: стало известно, что пойдет под нож
15:08
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
15:02
Икота: в чем ее опасность для здоровья Видео
14:48
Попавшийся пьяным за рулем экс-нардеп от БПП устроил драку с полицией Видео
14:43
Языковой скандал в Одессе: магазин Артель у Машковичей прекратил работу Видео
14:36
Блогерша di.rubens, которая выбирала между Россией и Украиной, попала в Миротворец
14:31
Хватит ныть, неблагодарные: украинцев распекли за жалобы на плохую жизнь
14:30
Суд вынес приговор убийце Даши Лукьяненко: подробности Видео
14:10
Как избавиться от синяка: 10 домашних способов Видео
14:02
Стало известно место и дата похорон Сергея Ермакова
13:58
Украинцам пообещали резкое потепление: какие области накроет оттепель Видео
13:42
Александра Скичко Кабмин решил назначить губернатором
13:38
Украинцы возненавидели локдаун и не хотят колоть вакцину: соцопрос
Реклама
13:37
Кризис с водой в Крыму: на полуострове объявили о новой проблеме Видео
13:29
Эйфория 2021 серия 2 спецэпизода - что показали в трейлере Видео
13:27
Когда школьники в Киеве вернутся за парты: Кличко назвал дату Видео
13:22
"Выбрала Россию на Майдане": между офицером ВСУ и блогершей началась "война" Видео
13:00
В Украине зарплаты учителей вырастут уже в этом месяце - Шмыгаль Видео
12:54
Байден назначил в свою администрацию трансгендера по имени Рейчел
12:50
Зашумит в ушах, подкосит ноги: на Землю идет новая магнитная буря Видео
12:37
Известный дизайнер Сергей Ермаков умер
12:32
"Холостяки" Никита Добрынин и Даша Квиткова ждут ребенка
12:30
Стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку от COVID-19 Видео
12:27
Социологи выяснили, кто больше всех поддерживает локдаун в Украине Видео
12:24
Модернизация на ММК Ильича: новыми установками оборудуют еще одну доменную печь
12:17
Звезда назвала феминизм войной некрасивых женщин за создание несчастных мужчин
12:13
Болит ухо: причины, симптомы и факторы риска Видео
12:12
В Украине более миллиона человек больны онкологией - Степанов Видео
12:05
Леди Гага снялась в образе "Юлии Тимошенко" к инаугурации Байдена
12:00
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
11:53
Будущий госсекретарь США раскрыл масштабные планы по Украине и России
11:43
Сериал The Last of Us будет снимать российская оператор
11:42
Бэннон, Лил Уэйн и мэр Детройта: кого помиловал Трамп в последний день президентства Видео
Реклама
11:21
В Сенате США заявили о пересмотре санкций против России
11:10
Ад для евробляхеров: водителей штрафуют на месте остановки, Аваков назвал причину Видео
10:57
Убийство Даши Лукьяненко: обвиняемый на суде полоснул себя по горлу Видео
10:45
Новые амбиции и удар по Республиканской партии: СМИ раскрыли планы Трампа Видео
10:36
Главарь "ДНР" Пушилин разразился угрозами в адрес Киева Видео
10:03
Есть ли у Украины шанс в 2021-м не лечь под Россию мнение
09:54
Опасный ветер и до 20 см снега: что приходит на смену морозам в Украине Видео
09:34
Сегодня в Вашингтоне пройдет инаугурация Байдена: где и когда смотреть Видео
09:29
СМИ узнали, почему Трамп отказался от помилования самого себя Видео
09:08
Исполнение желаний и запреты на воду: что можно делать в Собор Иоанна Предтечи
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять