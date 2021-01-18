Шмыгаль объяснил, почему Украина сможет получить три вакцины от коронавируса

По словам премьер-министра, у Кабмина есть возможность выбирать из трех различных препаратов от COVID-19.
На данный момент власти Украины ведут переговоры о закупках коронавирусной вакцины с производителями шести препаратов, которые сейчас находятся на третьей стадии испытаний. Об этом в интервью порталу Интерфакс-Украина объявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
По словам руководителя Кабмина, в числе первых поставок будет не только китайская вакцина, а три разных препарата. "Мы ведем переговоры с шестью производителями вакцины, которые сегодня имеют две стадии клинических исследований, проходят третью, регистрируются в других странах и во Всемирной организации здравоохранения как официальная и легализованная вакцина", ‒ заявил Шмыгаль.
По его словам, у Кабмина есть возможность выбирать из трех вакцин в первых поставках. Шмыгаль заявил, что все они будут с подтвержденным процентом эффективности - их одобрит ВОЗ и зарегистрирует Украина. Также премьер-министр подтвердил, что Украина получит первую вакцину не позднее февраля.
"Как только вакцины по ускоренной процедуре будут зарегистрированы в Украине, коммерческие предприятия немедленно получат возможность завозить их в страну. Дальше ‒ уже вопрос к таким компаниям, они также ведут свои переговоры и заключают договоры. Я убежден, что это будут параллельные процессы с государственной вакцинацией", ‒ рассказал Шмыгаль.
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Напомним, ранее сообщалось:
- У медработницы из штата Аляска после прививки вакциной от коронавируса Pfizer развилась сильная аллергическая реакция. Через 10 минут после введения препарата у женщины началась анафилактическая реакция, хотя до этого у нее не было аллергии.
- В Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer
- А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.