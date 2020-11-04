Шмыгаль оценил вероятность тотального локдауна и предупредил о "жестких мерах"

В Украине могут усилить карантин / УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль отреагировал на стремительное распространение коронавируса в Украине и рассказал о мерах по борьбе с эпидемией.

Об этом шла речь в ходе заседания правительства, трансляция которого проходила на YouTube-канале Кабмина.

По словам Шмыгаля, Кабинет министров в настоящее время не планирует вводить локдаун по всей стране из-за стремительного распространения коронавирусной болезни.

"Мы сейчас не собираемся идти по этому пути и вводить локдаун целой страны. Но если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство пойти на более жесткие ограничения", - сказал он.

В ходе селекторного совещания с руководителями областей о ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины Шмыгаль поручил регионам дополнительно увеличить на 25 тысяч количество коек для лечения больных COVID-19.

Премьер подчеркнул председателям ОГА, что необходимо готовить дополнительные помещения, где будут расставлять койки и где будут принимать больных COVID-19, сообщает пресс-служба КМУ.

Читайте такжеВ Кабмине оценили вероятность жесткого локдауна и назвали главную проблему с COVID-19"Нам нужно 25 тысяч дополнительных койко-мест в спорткомплексах, выставочных залах и всех других помещениях, которые оборудованы всем необходимым, без необходимости ремонта, с теплом, где мы можем принимать людей. Вопрос "если они потребуются" не стоит. Их надо начинать готовить под дополнительные койко-места. Без обсуждений", - подчеркнул Шмыгаль.

Премьер добавил, что главы облгосадминистраций должны сделать все эти вещи немедленно. "Это неотложное поручение. Надо двигаться очень быстро и оперативно", - отметил он.

Отметим, что по инсайдерской информации Telegram-канала Легитимный, в Украине тотального локдауна не будет в ноябре по политическим мотивам.

"Ноябрь месяц майданов, а значит надо максимально дотянуть ближе к декабрю (или в конце ноября) и только тогда отправлять страну полностью в локдаун". - говорится в сообщении.

Коронавирус в Украине:

Напомним, в Украине за минувшие сутки COVID-19 заболели 9 тыс. 524 человека, умерли 199.

За последние сутки были госпитализированы 1 тыс. 514 человек; умерли 199; выздоровели 7 тыс. 536 человек; сделано тестирований - 72 тыс. 442, в том числе методом ПЦР - 42 тыс. 278, методом ИФА - 30 тыс. 164.

За все время пандемии в стране заболели 420 тыс. 617 человек; выздоровели 176 тыс. 404 человека; летальных случаев - 7 тыс. 731; проведено ПЦР-тестов - 3 млн 386 тыс. 489.