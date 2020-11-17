Шмыгаль припугнул украинцев введением полного локдауна

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ‒ карантин выходного дня позволил снизить активность украинцев в больших городах на 18% в минувшую субботу и на 27% в минувшее воскресенье.

Об этом он заявил во время своего выступления в Раде в ходе заседания во вторник, 17 ноября. По словам Шмыгаля, альтернатива карантину выходного дня ‒ полный и жесткий локдаун по всей стране на три недели.

"Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов... Если карантин выходного дня мы с вами не будем обеспечивать, то порог в 20 тысяч заболевших мы перейдем уже через две недели", ‒ заявил премьер.

Кроме того, Шмыгаль также сообщил, что основная цель карантина выходного дня ‒ выйти на коронавирусное "плато" в 12-13 тысяч больных COVID-19 в день/

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