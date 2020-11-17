Шмыгаль припугнул украинцев введением полного локдауна

Премьер утверждает, что альтернатива карантину выходного дня только одна - полный локдаун.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил ‒ карантин выходного дня позволил снизить активность украинцев в больших городах на 18% в минувшую субботу и на 27% в минувшее воскресенье.
Об этом он заявил во время своего выступления в Раде в ходе заседания во вторник, 17 ноября. По словам Шмыгаля, альтернатива карантину выходного дня ‒ полный и жесткий локдаун по всей стране на три недели.
"Мы видим это уменьшение по данным мобильных операторов... Если карантин выходного дня мы с вами не будем обеспечивать, то порог в 20 тысяч заболевших мы перейдем уже через две недели", ‒ заявил премьер.
Кроме того, Шмыгаль также сообщил, что основная цель карантина выходного дня ‒ выйти на коронавирусное "плато" в 12-13 тысяч больных COVID-19 в день/
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Карантин выходного дня в Украине:
- Кабинет министров в среду, 11 ноября, принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. По субботам и воскресеньям, с 14 ноября, в стране не будут работать кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- Согласно источникам СМИ в Минздраве, карантин выходного дня могут продлить до 31 декабря. Сообщается, что такое решение уже принято и ожидает документального оформления.
- Правительство также изменило карантинный режим. Власти отказались от разделения страны по эпидемиологическим зонам и обновили ряд профилактических правил.