Шмыгаль рассказал, когда Украина победит коронавирус

Шмыгаль раскрыл детали о вакцинации в Украине / segodnya.ua

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина получит 12 миллионов доз вакцин AstraZeneca и Novavax. По его словам, поставки лекарств начнется уже в феврале, а также рассказал, когда страна может победить COVID-19.

Как написал глава правительства в Facebook, обе вакцины доказали свою безопасность и эффективность. AstraZeneca уже получила разрешение на использование в ЕС, а Novavax подтвердил действенность даже против новых штаммов коронавируса.

Он подчеркнул, что сейчас американская вакцина заканчивает базовые исследования для сертификации в США, Великобритании и Евросоюзе.

"Вакцинация – это наш билет для возвращения к привычной жизни: к путешествиям, к привычным походам в кино, к фестивалям и ярмаркам. Последние исследования в Израиле показали, что массовое вакцинирование способно обуздать распространение коронавируса. Вакцинация будет добровольной", – отметил Денис Шмыгаль.

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Премьер-министр отметил, что чем больше украинцев получит вакцину, тем быстрее Украина преодолеет пандемию COVID-19.

Шмыгаль напомнил, что в ближайшее время Украина получит 117 тысяч доз вакцины Pfizer-BioNtech в рамках инициативы COVAX для начала вакцинации наших медиков.

"По этой же программе в феврале – марте начнется поставка от 2,2 до 3,7 миллиона доз вакцины AstraZeneca. Есть договоренность о поставках 1,9 миллиона доз вакцины Sinovac Biotech", - отметил премьер-министр.

Денис Шмыгаль добавил, что этого количества вполне достаточно для прохождения первых этапов иммунизации населения в соответствии с Национальным планом.

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