Шмыгаль рассказал, когда в Украине будет средняя зарплата в 15 тысяч гривен

Денис Шмыгаль / пресс-служба Кабмина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил ‒ правительство ожидает к 2022 году увеличение средней заработной платы по стране до 15 тысяч гривен.

Об этом руководитель Кабинета министров написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Кроме того, Шмыгаль отметил, что в июне нынешнего года показатель средней зарплаты стал выше докризисного уровня.

"В июне средние реальные зарплаты превысили докризисный уровень и составили 11,6 тысяч гривен. Экономика начала восстанавливаться, а люди возвращаться на работу. Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 000 гривен", ‒ написал премьер.

Читайте такжеВ Украине увеличат минимальную зарплату: когда и насколько

Напомним, ранее в Госслужбе по вопросам труда сообщили ‒ сразу после 1 сентября 2020 года, когда официально будет повышена минимальная заработная плата, в Украине начнутся проверки соблюдения законодательства страны о труде.