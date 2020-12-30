Шмыгаль рассказал, когда вакцины от COVID-19 приедет в Украину

Шмыгаль уточнил, что вакцины получат бесплатно врачи и люди в группе риска.
Украина дополнительно получит почти 2 миллиарда доз вакцин от коронавируса помимо согласованных 8 миллионов, которые государство получит по глобальной инициативе COVAX.
Как сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль речь идет о 1,9 млн доз вакцины от COVID-19 от китайской компании Sinovac Biotech, с которой министерство здравоохранения Украины заключило контракт по поручению президента Владимира Зеленского.
Первая партия таких лекарств в количестве 700 тысяч доз должна появится в Украине в течение 30 дней после официальной регистрации вакцин.
Шмыгаль уточнил, что вакцины получат бесплатно врачи и люди в группе риска в соответствии с национальным планом вакцинации.
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"Правительство и Офис президента продолжает активно вести переговоры с руководством других государств и международными финансовыми партнерами по закупке дополнительных доз вакцины в кратчайшие сроки", - добавил глава Кабмина в Facebook.
Отметим, накануне в Кабмине заявили, что Украина получит 16 миллионов доз вакцины от коронавируса в рамках глобального фонда доступа к вакцинам против COVID-19 COVAX.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Министр здравоохранения Максим Степанов 16 декабря заявил, что Украина планирует получить вакцину от COVID-19 в феврале следующего года. Киев на разных уровнях ведет переговорный процесс для ускорения процедуры получения препарата.
- Степанов уточнил, что под программу бесплатной вакцинации попадут около 21 миллиона украинцев. Среди них – медицинские работники, бойцы ООС, пожилые люди и другие категории лиц, которые причислены к группе риска.
- В то же время, по сообщению Bloomberg Украина, согласно подписанным контрактам, имеет возможность получить вакцин от коронавируса для иммунизации 2,1 млн человек, что составляет лишь 5% от всего населения. При этом, по данным The Economist, Украина входит в группу стран, которые получат вакцину последними – в промежутке с апреля 2022 года до конца 2023 года.