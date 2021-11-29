Штамм коронавируса Дельта может исчезнуть: вирусолог назвала причину

Коронавирус в мире / УНИАН

Доктор медицинских наук и врач-вирусолог Алла Мироненко заявила, что Дельта-штамм коронавируса может прекратить свое существование.

По ее словам, причиной стало слишком большое количество его мутаций.

"Если организм так меняется, то он теряет способность контролировать свою структуру, свою функцию", – сказала она, передает Обозреватель.

Как рассказала медик, к подобным выводам пришли японские ученые, проведшие тематическое научное исследование Дельта-штамма коронавируса.

"Они предположили, что Дельта-штамм себя изживает. Там очень много мутаций", – заметила Мироненко.

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В этом контексте вирусолог объяснила механизм такого "самоуничтожения" на примере "большого организма". "В большом организме есть ферменты, которые "ремонтируют" нашу ДНК. Пока они работают, мы живем. Когда они теряют способность восстанавливать то, что было заложено в генетическом коде, организм постепенно становится нежизнеспособным".

"Вирус приближенно также можно считать организмом. Таким образом, Дельта-штамм может исчезнуть. Потому что нет вируса, который мог бы циркулировать вечно", – пояснила Мироненко.

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Напомним, ранее главный санитарный врач Игорь Кузин говорил, что Минздрав прогнозирует пик коронавируса в Украине в ближайшие 2-3 недели. Далее до середины декабря должен последовать спад.

До того секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что украинские ученые завершили исследования мутации коронавируса, который впервые обнаружили в Британии.

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