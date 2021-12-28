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Штамм коронавируса Омикрон может не обнаруживаться ПЦР-тестами: как его определить

28 декабря 2021, 15:14
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Доктор медицинских наук рассказал особенности ковид-тестов.

коронавирус омикрон
ПЦР-тест может не выявить штамм Омикрон / Reuters

Штамм коронавируса Омикрон может не определяться ПЦР-тестами, так как чувствительность разных видов тестов не стопроцентная.

Как рассказал доктор медицинских наук, профессор Сергей Крамарев в комментарии "Обозревателю", ПЦР-тест дает не 100-процентный результат и с другими штаммами вируса.

"Чувствительность ПЦР-тестов, по самым оптимистическим оценкам, составляет до 80%. То есть 20%, а то и 30% результатов могут быть ложноотрицательными. ПЦР может не видеть не только Омикрон, но и другие вирусы", — отметил Сергей Крамарев.

Он также добавил, что у ИФА-тестов чувствительность еще ниже. А сама она не зависит от конкретного штамма COVID-19.

Читайте такжеУсиление карантина в конце января и угроза штамма Омикрон: в Минздраве предупредили украинцев"Есть отдельные тесты на отдельные штаммы, например, на Дельту, на Омикрон. Но все равно возможности ПЦР-диагностики ограничены ложными результатами до 20-30%. Когда врач знает, что у пациента был контакт с больным коронавирусом, когда симптомы похожи на COVID-19, делаются ПЦР-тесты несколько раз. Бывает, на второй-третий раз получаем положительный результат", — добавил профессор.

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Ранее врач-инфекционист Ольга Голубовская рассказала, в чем особенность течения штамма коронавируса Омикрон.

Заслуженный врач Украины отметила, что новый штамм опасен и для вакцинированных людей, в том числе тех, у кого в организме много антител. Также участились случаи повторного заражения COVID-19.

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Автор: Сергей Кущ
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коронавирус штамм Омикрон
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