Штамм коронавируса Омикрон: в Минздраве перечислиили первые симптомы и рассказали, как уберечься

Штамм коронавируса Омикрон может быть заразнее своих предшественников / Фото Reuters

Штамм коронавируса Омикрон продолжает стремительно распространяться по миру. Пока информации о разновидности COVID-19 мало, но предварительные данные говорят о том, что он может быть наиболее заразным штаммом.

"Предварительные данные свидетельствуют о росте инфицирования в Южной Африке. Вероятно, речь идет о повышенной передаче по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Имеющиеся данные также не указывают на наличие специфических симптомов, которые выделяли течение заболевания именно на указанный вариант коронавируса", - сообщили в Минздраве.

Читайте такжеВакцину придется "переделать": в Moderna объяснили, нужно ли вакцинированным бояться ОмикронаТакже в ведомстве отметили, что новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.

Штамм Омикрон - насколько эффективны существующие вакцины?

В Минздраве констатируют, что пока нет никаких данных, которые бы утверждали, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма Омикрон. Для того чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма необходимы дальнейшие исследования.

Штамм Омикрон: как уберечься

Хоть новая разновидность коронавируса в Украине пока не зафиксирована, врач из ЮАР, откуда и начал распространяться штамм, заявила, что пациенты, у которых обнаружили штамм "Омикрон", жаловались на ощущение сильной усталости. В то же время не было зафиксировано случаев потери обоняния и вкуса.

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В Минздраве отмечают, что рекомендации по защите от нового штамма остаются теми же, что и для всех остальных мутаций COVID, это: