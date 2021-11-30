Штамм коронавируса Омикрон: в Минздраве перечислиили первые симптомы и рассказали, как уберечься

Новую разновидность коронавируса уже подтвердили во многих странах.
Штамм коронавируса Омикрон продолжает стремительно распространяться по миру. Пока информации о разновидности COVID-19 мало, но предварительные данные говорят о том, что он может быть наиболее заразным штаммом.
"Предварительные данные свидетельствуют о росте инфицирования в Южной Африке. Вероятно, речь идет о повышенной передаче по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Имеющиеся данные также не указывают на наличие специфических симптомов, которые выделяли течение заболевания именно на указанный вариант коронавируса", - сообщили в Минздраве.
Читайте такжеВакцину придется "переделать": в Moderna объяснили, нужно ли вакцинированным бояться ОмикронаТакже в ведомстве отметили, что новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.
Штамм Омикрон - насколько эффективны существующие вакцины?
В Минздраве констатируют, что пока нет никаких данных, которые бы утверждали, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма Омикрон. Для того чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма необходимы дальнейшие исследования.
Штамм Омикрон: как уберечься
Хоть новая разновидность коронавируса в Украине пока не зафиксирована, врач из ЮАР, откуда и начал распространяться штамм, заявила, что пациенты, у которых обнаружили штамм "Омикрон", жаловались на ощущение сильной усталости. В то же время не было зафиксировано случаев потери обоняния и вкуса.
В Минздраве отмечают, что рекомендации по защите от нового штамма остаются теми же, что и для всех остальных мутаций COVID, это:
- вакцинация,
- мытье рук с мылом, использование антисептиков,
- ношение маски, прикрывающей нос и рот,
- социальная дистанция в 1,5 метра,
- чихание (кашлянье) в сгиб локтя или салфетку.
Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно
26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.
Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.
Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.
27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.
Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.
При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.
Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.
В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.
Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.