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Штамм коронавируса Омикрон: в Минздраве перечислиили первые симптомы и рассказали, как уберечься

30 ноября 2021, 16:12
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Новую разновидность коронавируса уже подтвердили во многих странах.

коронавирус
Штамм коронавируса Омикрон может быть заразнее своих предшественников / Фото Reuters

Штамм коронавируса Омикрон продолжает стремительно распространяться по миру. Пока информации о разновидности COVID-19 мало, но предварительные данные говорят о том, что он может быть наиболее заразным штаммом.

"Предварительные данные свидетельствуют о росте инфицирования в Южной Африке. Вероятно, речь идет о повышенной передаче по сравнению с другими циркулирующими штаммами. Имеющиеся данные также не указывают на наличие специфических симптомов, которые выделяли течение заболевания именно на указанный вариант коронавируса", - сообщили в Минздраве.

Читайте такжеВакцину придется "переделать": в Moderna объяснили, нужно ли вакцинированным бояться ОмикронаТакже в ведомстве отметили, что новый штамм может иметь около 30 мутаций, из которых часть вызывает серьезное беспокойство из-за возможного риска повторного инфицирования, повышенной трансмиссивности и возможного снижения эффективности вакцинной защиты.

Штамм Омикрон - насколько эффективны существующие вакцины?

В Минздраве констатируют, что пока нет никаких данных, которые бы утверждали, что вакцина против COVID-19 не эффективна против штамма Омикрон. Для того чтобы определять эффективность вакцины против нового штамма необходимы дальнейшие исследования.

Штамм Омикрон: как уберечься

Хоть новая разновидность коронавируса в Украине пока не зафиксирована, врач из ЮАР, откуда и начал распространяться штамм, заявила, что пациенты, у которых обнаружили штамм "Омикрон", жаловались на ощущение сильной усталости. В то же время не было зафиксировано случаев потери обоняния и вкуса.

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В Минздраве отмечают, что рекомендации по защите от нового штамма остаются теми же, что и для всех остальных мутаций COVID, это:

  • вакцинация,
  • мытье рук с мылом, использование антисептиков,
  • ношение маски, прикрывающей нос и рот,
  • социальная дистанция в 1,5 метра,
  • чихание (кашлянье) в сгиб локтя или салфетку.

Новый штамм коронавируса Омикрон - что о нем известно

26 ноября Всемирная организация здравоохранения квалифицировала новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который получил название Омикрон.

Этот штамм коронавируса впервые был выявлен в начале ноября в странах Южной Африки.

Первый инфицированный за пределами ЮАР был обнаружен в Израиле 25 ноября. Заболевший прибыл в страну из Республики Малави.

27 ноября в Британии подтвердили два случая заражения новым штаммом коронавируса Омикрон.

Биолог австрийского Института молекулярной биотехнологии Ульрих Эллинг заявил, что, по первым оценкам, "Омикрон может быть на 500% заразнее, чем Дельта".

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пока что нет достаточных данных, подтверждающих большую опасность штамма Омикрон по сравнению с другими мутациями коронавируса, в частности, с вариантом Дельта.

При этом в ВОЗ считают, что COVID-штамм гораздо более опасен для тех людей, которые уже переболели коронавирусом. Более детальную информацию в ВОЗ обещают сообщить позже.

Врачи, которые уже столкнулись с новым вариантом коронавируса, назвали симптомы Омикрона.

В частности, у зараженных поднимается температура; ощущается усталость; обоняние и вкус не исчезают; учащается пульс.

Новый штамм коронавируса Омикрон может появиться в Украине уже к Новому году, считает доктор медицинских наук Александр Гриневич.

Автор: Сергей Кущ
viber
Минздрав коронавирус штамм Омикрон
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