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Штраф до 34 000 гривен: украинцам готовят наказание за скрутку пробега авто

4 сентября 2020, 17:26

Депутаты предлагают ввести обязательную фиксацию показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

пробег, авто, одометр
В парламенте предложили штрафовать за скручивание пробега на подержанных автомобилях / autorambler.ru

В Верховной Раде решили бороться со скручиванием пробега в подержанных авто и зарегистрировали законопроект "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Закон Украины "О дорожном движении" относительно предотвращения мошенничества с показателями одометров транспортных средств" (регистрационный номер 4039).

Как рассказал в комментарии Главреду инициатор законопроекта, народный депутат от депутатской группы Доверие Роберт Горват, законопроектом предлагается дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях новой статьей 121-3 и предусмотреть ответственность за эксплуатацию транспортного средства с неработающим одометром или незаконное уменьшение его показателей - в этом случае нарушителю может грозить штраф в размере 3400 гривен.

Читайте такжеШтрафы за пьяную езду: можно ли пить безалкогольное пиво за рулемТакже в Законе Украины "О дорожном движении" предусматривается введение обязательной фиксации показателей одометра при регистрации, учете и техническом контроле транспортных средств.

По словам Горвата, в таком случае появится возможность наказывать мошенников, которые при импорте авто сначала "наматывают" показатели, чтобы дешевле его растаможить, а потом уже в Украине "сматывают", чтобы дороже продать. Пробег, который будет зафиксирован в таможенной декларации, должен совпадать с показателем одометра при первой регистрации растаможенного транспортного средства. Если километраж меньше, нарушителю грозит 17 000 гривен штрафа.

Если же во время любых регистрационных действий с автомобилем в сервисном центре МВД или при проведении техосмотра будет обнаружено показатель одометра меньше, чем тот, что был раньше зафиксирован в Едином государственном реестре транспортных средств, штраф составит 8500 грн.

Тем, кто зарабатывает на "отматывании" пробега, будет грозить штраф в размере 34 000 гривен. Если владелец автомобиля не сообщит, кто и где предоставил ему такую ​​"услугу", то заплатит этот штраф самостоятельно. И наконец, такое же финансовое наказание будет ожидать злостных нарушителей - если в течение года они дважды будут разоблачены на мошенничестве с показателями пробега авто.

Напомним, ранее депутаты приняли закон, который позволяет ежегодно индексировать размер алиментов.

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