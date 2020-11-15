Штраф и уголовное дело: спортклуб Порошенко попался на нарушении карантина

Спортклуб 5 элемент наказали за нарушение карантина / Скриншот

Полиция составила админпротокол и возбудила уголовное дело в отношении киевского спортивного клуба 5 элемент.

Несмотря на карантин выходного дня спортклуб продолжал работать, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Во время рейдов установлено, что спортивный комплекс 5 элемент в Подольском районе работает в обычном режиме. Полицейские предупредили администрацию об административной и уголовной ответственности, однако в ответ услышали отказ прекратить работу и впустить полицейских в помещение", - говорится в сообщении.

Правоохранители составили административный протокол, а также возбудили уголовное дело по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

В самом клубе заявили, что полиция выполняет "политический заказ".

"Наш комплекс имеет площадь в 18 000 квадратных метров только в зданиях и еще открытая площадка. Всего более 25 000 квадратных метров. Ситуация имеет политический подтекст", - заявила в Facebook генеральный директор комплекса Наталья Щербий.

Читайте такжеБунт против карантина: Зеленский припугнул "непокорных" мэров"Мы спортивно-оздоровительный комплекс и у нас в штате работает большое количество реабилитологов, мы имеем право предоставлять услуги реабилитации непосредственно от болезней или травм и восстанавливать свое здоровье", - сказал юрист комплекса Валерий Ричек в интервью журналистам.

Он отмечает, что в постановлении правительства о так называемом "локдауне выходного дня" нет запрета на деятельность оздоровительных учреждений.

"5 элемент" планирует обжаловать действия правоохранителей в судебном порядке.

Как уточняет Telegram-канал PavlovskyNEWS, правоохранители оформили штраф клубу 5 элемент в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что во время обыска в помещении фитнес-клуба 5 элемент в Киеве сотрудники Госбюро расследований обнаружили линзы камер наружного видеонаблюдения, которые были вмонтированы в системы вентиляции и сигнализации и оказались подключены в одному кабелю.