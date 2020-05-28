В Украине возвращают "письма счастья": как накажут лихачей

В Украине заработает автофиксация превышения скорости движения / Скриншот

В Украине анонсировали привлечение к ответственности по факту автофиксации превышения скорости движения транспортных средств.

За какое превышение скорости выпишут штраф

В Министерстве внутренних дел заявили о том, что будет фиксироваться только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

"Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч - дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора Каскад, вообще ДСТУ разрешена погрешность для такой категории устройств - до ± 3 км/ч)", - говорится в сообщении.

При этом в МВД напоминают о размере штрафа:

255 грн - в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч, но не более 50 км/ч;

510 грн - при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч;

Штраф уменьшается на 50 процентов, если его уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Кто заплатит штраф за превышение скорости

К ответственности привлекается:

лицо, на которое зарегистрировано ТС, или надлежащий пользователь, указанный владельцем в Едином государственном реестре транспортных средств (услуга доступна в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя");

руководитель юридического лица, или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (и гражданин Украины, и иностранец или лицо без гражданства).

При этом отмечается, что персональные данные правонарушителя полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый государственный реестр транспортных средств, Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационной системы пограничного контроля "Гарт-1").

СМС, письмо или электронка: как "передадут привет" лихачам

В разъяснении сообщается, что узнать о факте фиксации нарушения можно с помощью:

СМС-сообщения или электронной почты, если подано соответствующее заявление в МВД;

на официальных сайтах МВД или Нацполиции в сети Интернет;

от почтальона, который доставляет постановление по месту регистрации правонарушителя;

от представителей органов Государственной пограничной службы Украины, которые вручают постановление при пересечении границы - иностранцам и лицам без гражданства, ввозившим транспортное средство на территорию Украины, зарегистрированное за ее пределами.

Постановление о привлечении к ответственности может выноситься без участия лица, привлекаемого к ответственности, направляется нарушителю по почте в течение 3-х дней с даты вынесения. Обжаловать постановление можно в течение 10 дней с даты вступления постановления в законную силу.

Штрафы за превышение скорости: кто выйдет сухим из воды

В МВД отмечают, что лицо освобождается от административной ответственности, если в течение 20 дней с даты получения постановления лицо предоставило документ о том, что транспортное средство или номерные знаки выбыли из его законного владения в результате противоправных действий (угон, хищение).

Читайте такжеКабмин дал старт автоматической фиксации нарушений ПДД: названа датаЛицо, которое фактически управляло транспортным средством, в течение 20 дней должно оплатить штраф и предоставить заявление в уполномоченное подразделение Национальной полиции о признании факта правонарушения и предоставлении согласия на привлечение к административной ответственности.

Арест и принудительное взыскание: что грозит за неуплату штрафа

В разъяснении сказано, что штраф необходимо оплатить в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу. При обжаловании эти сроки приостанавливаются до решения вопроса по существу.

Если штраф не уплачен, то по истечении 30 дней запускается механизм принудительного взыскания. При этом открывается исполнительное производство - на транспортное средство должника и другое имущество (недвижимость, ценные бумаги и т.п.) может быть наложен арест, должник теряет право свободно распоряжаться своим имуществом. Кроме того, взимается двойная сумма штрафа.

Читайте такжеВ Украине отменены штрафные баллы за нарушение ПДДТакже сказано, что, если транспортным средством пользуется несколько человек (например, водители служб такси), то постановление будет выноситься на лицо, по которому зарегистрировано транспортное средство в соответствующем реестре МВД. Если определен надлежащий пользователь - ответственность несет надлежащий пользователь. Если ТС зарегистрировано на юридическое лицо - руководитель юридического лица.

Кроме того, сообщается, что реквизиты для уплаты штрафа за нарушения, зафиксированные в автоматическом режиме, отличаются от реквизитов, которые сейчас установлены для штрафов, налагаемых работниками патрульной полиции за нарушение ПДД.

"Казначейством открыт единый счет для оплаты штрафов автофиксации. Реквизиты для уплаты штрафа есть в каждом постановлении и они указаны в отрывной квитанции. Дополнительно они будут опубликованы на официальных сайтах МВД или Нацполиции", - говорится в разъяснении.

Пленки на номера авто: как накажут хитрецов

Также в МВД отмечают, что приборами фиксируются ТС, на которых нанесена пленка со свойствами искажения изображения номерного знака или сетка.

"Если правонарушитель закроет каким-либо предметом номерной знак или вообще его снимет, то правонарушение не зафиксируется. Однако есть другие рычаги влияния на таких правонарушителей - это штраф при остановке такого ТС за управление без номерных знаков или знаками, которые не соответствуют стандартам. Патрульная полиция имеет доступ к системе "Безопасный город", а это более 6 тыс. камер видеонаблюдения по городу Киеву, поэтому таких правонарушителей будут отслеживать и привлекать к административной ответственности", - говорится в разъяснении.

Напомним, ранее в МВД рассказали о запуске системы полной автоматической фиксации нарушений на дорогах.