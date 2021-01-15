Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров"

Для "евробляхеров" приготовили многотысячные штрафы / УНИАН

С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.

В Харькове уже зафиксировано несколько случаев остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов, сообщает в Telegram-канале движение Авто Евро Сила.

Отмечается, что автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в 8,5 тысяч гртвен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.

Представители движения Авто Евро Сила, которые выезжали для разбирательства, утверждают, что все случаи имеют признаки превышения полномочий. С учетом того, что сейчас действует меморандум между МВД и активистами.

В Сети уже опубликовали видео, на котором полицейские выписывают водителю "евробляхи" многотысячный штраф.

Отметим, что повторное нарушение в течение года может закончится для "евробляхеров" штрафами в 17 тысяч гривен.

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