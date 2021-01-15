Штрафы до 17 тысяч: полиция начала жестко наказывать "евробляхеров"

Полицейские получили доступ к таможенной базе данных.
С 15 января в Украине полицейские получили доступ к таможенной базе данных, в которой можно отследить дату и данные гражданина, который ввез на территорию Украины авто на иностранной регистрации.
В Харькове уже зафиксировано несколько случаев остановки авто на иностранных номерах с последующим выписыванием протоколов, сообщает в Telegram-канале движение Авто Евро Сила.
Отмечается, что автолюбители на "евробляхах" получили штрафы в 8,5 тысяч гртвен за административное нарушение. Полицейские обосновывали штрафы открытием таможенной базы.
Представители движения Авто Евро Сила, которые выезжали для разбирательства, утверждают, что все случаи имеют признаки превышения полномочий. С учетом того, что сейчас действует меморандум между МВД и активистами.
В Сети уже опубликовали видео, на котором полицейские выписывают водителю "евробляхи" многотысячный штраф.
Отметим, что повторное нарушение в течение года может закончится для "евробляхеров" штрафами в 17 тысяч гривен.
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Евробляхи - новости:
- Кабинет министр согласовал законопроект, который позволяет привлекать к ответственности владельцев машин на европейских номерах.
- Позднее, 5 ноября, возле здания Верховной Рады произошли столкновения протестующих-"евробляхеров" с правоохранителями.