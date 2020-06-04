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Названо строгое наказание за нарушение новых ПДД владельцами евроблях

4 июня 2020, 18:30

Граждан без оплаты штрафа не будут выпускать за пределы страны.

Авто евробляхи
Владельцы евроблях будут оплачивать штрафы при пересечении границы / УНИАН

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, если будут попадать под санкцию автоматической фиксации правонарушений, не будут получать по месту жительства штрафы за превышение скорости.

Как информируют в патрульной полиции, информация о штрафах будет передаваться в Государственную пограничную службу.

"Информация о штрафах („евроблях") будет передаваться сотрудникам пограничной службы, и такие владельцы будут оплачивать штрафы при выезде за границу", — сказали в ведомстве.

По данным правоохранителей, водителей евроблях пограничники не выпустят за пределы Украины, если они не оплатят все необходимые штрафы.

Патрульные уточнили, что водителям не следует ждать, что штрафы придут им по месту жительства или регистрации. Они должны понимать, что нарушение правил дорожного движения может повлечь за собой проблемы впоследствии при пересечении границы. Поэтому следует строго соблюдать ПДД или уточнить информацию перед выездом из страны, чтобы все оплатить заранее и беспрепятственно пересечь границу.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада приняла за основу законопроект о наказании пешеходов, которые нарушают правила дорожного движения.

Напомним, ранее, с 1 июня 2020 года в Украине начала работать автоматическая фиксация правонарушений на дороге. Теперь на адрес регистрации нарушившего ПДД водителя придет письмо с сообщением о правонарушении и с QR кодом, по которому он сможет посмотреть видеофайл с местом и временем события.

новости Украины ПДД евробляхи штрафы на дорогах
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