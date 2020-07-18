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Штрафы за пьяную езду: можно ли пить безалкогольное пиво за рулем

Выяснилось, в каком случае употребление безалкоголки может привести к проблемам.

18 июля 2020, 21:02
Водитель с пивом
Выяснилось, можно ли пить безалкогольное пиво за рулем / timeszp.com

С 1 июля в Украине резко подскочили штрафы за пьяное вождение авто. Но некоторые водители уверенны, что за рулем бутылочка безалкогольного пива совершенно не навредит, а даже наоборот - поможет утолить жажду.

Эксперты выяснили, можно ли пить этот напиток за рулем, пишет my.ua.

В нашей стране максимально допустимое содержание алкоголя в крови составляет 0,2 промилле. В одной бутылке безалкогольного пива – до 0,05 промилле. То есть если автомобилист сядет за руль после бутылки такого пива, то это не станет нарушением правил дорожного движения. Полиция его штрафовать не будет.

Но употребление безалкогольного пенного напитка за рулем все же может привести к проблемам. Дело в том, что после употребления безалкогольного пива остается такой же запах, как от обычного алкогольного пива.

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Инспектор полиции при общении с водителем сразу почувствует этот характерный запах. Естественно, он подумает, что перед ним нетрезвый водитель. Он предложит ему пройти тест на уровень алкоголя в крови. Хорошо, если алкотестер докажет, что алкоголя в крови нет. Плохо будет, если прибор даст сбой. На все это понадобится много времени. Еще можно потратить много времени на освидетельствование в медицинском учреждении.

Кроме того, инспектор полиции, заметив в салоне бутылку пива, скорее всего, не поверит, что оно безалкогольное. Водителю придется приложить много сил, доказывая, что он ни в чем не виноват.

Поэтому за рулем лучше не употреблять даже безалкогольное пиво, если такой напиток, конечно, кому-то нравится.

Как писал Главред, парламент принял в первом чтении законопроект № 2695, который предполагает усиление ответственности водителей и существенно расширяет права полицейских на дорогах. Украинцев смогут останавливать в профилактических целях и без всяких оснований проверять документы. Также вырастут штрафы за пьяное вождение и превышение скорости.

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