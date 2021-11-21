Схватил за волосы и потянул за собой: в Краматорске мужчина жестоко изнасиловал 11-летнюю девочку

Изнасилование ребенка / pixabay

В Краматорске Донецкой области будут судить 46-летнего насильника малолетнего ребенка. Соответствующий обвинительный акт уже направлен в суд.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, прокуратура завершила досудебное расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в изнасиловании ребенка (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

"Событие произошло 29 августа этого года в Краматорске. 46-летний мужчина позвонил по телефону знакомой девочке и предложил встретиться. На встречу она пришла в компании сверстников – двоих девочек и мальчика", - говорится в сообщении.

Злоумышленник повел детей в лесополосу, где угрожая 11-летней потерпевшей физической расправой, предложил вступить с ним в половые отношения. Девочка отказалась.

Мужчина схватил ребенка за руку и волосы и потащил за собой. Далее воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал неестественным способом.

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О случившемся друзья потерпевшей сообщили своим родителям, которые обратились в полицию.

За совершенное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Как сообщал Главред, 20 июля в Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Месяц назад вступил в силу приговор суда в отношении мужчины из-за домашнего насилия. Если бы его не просто оштрафовали, а отправили в тюрьму, то жизнь двоих человек можно было бы спасти.

Ранее в небольшом городке Теребовля в Тернопольской области 19 июня произошла трагедия. Мужчина убил свою 28-летнюю супругу, а потом покончил с собой. Сиротой осталась трехлетняя дочь пары.

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