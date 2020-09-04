Шведский стол: выяснилось,чем кормят столичных школьников во время карантина

Выяснилось, чем кормят столичных школьников / УНИАН

Во время карантина контроль за питанием школьников значительно усилили - детям выдают еду порционно и в отдельных упаковках. В меню преобладают бургеры.

Как сообщили в районных департаментах образования Киева в Facebook, в школах действует система "мультипрофильного питания", работающая по принципу "шведского стола". Но на время карантина ввели изменения.

Завтраки, которые сейчас готовятся для детей - не замена горячего и мультипрофильного питания, а после отмены действия карантина оно вернется в учебные заведения.

Кроме того, отмечается, что в столовых учреждениях общего среднего образования района организовано для учащихся горячее питание за родительские средства, по ценам согласно прейскуранту.

Как писал Главред, Министерство образования и науки планирует подписать меморандум со страховыми компаниями по страхованию работающих учителей-пенсионеров и детей от коронавируса.

Как сообщал Главред, инфекционист Ольга Голубовская считает, что Украина находится лишь в начале роста числа инфицированных COVID-19. Чтобы количество больных коронавирусом не увеличивалось, школы следовало бы перевести на дистанционное обучение.