Симптомы коронавируса изменились: врач рассказал, на что жалуются COVID-больные украинцы

Врач рассказал о самых распространенных симптомах коронавируса / Reuters

Украинцы, которые попадают в больницы с коронавирусом, в большинстве жалуются на расстройства желудочно-кишечного тракта. При этом аносмия - потеря вкуса и обоняния - встречается намного реже.

О таких симптомах COVID-19 у своих пациентов рассказал Укринформу директор Ивано-Франковской областной клинической инфекционной больницы Николай Стовбан.

"Преобладают расстройства ЖКТ, простудные симптомы, плюс ко всему этому – повышенная температура. Проводим ПЦР-тестирование и подтверждается COVID-19. Редко наблюдаем потерю обоняния и вкуса у этих пациентов, как было раньше", – рассказал врач.

По словам медика, в последнее время ежедневно в Ивано-Франковскую областную инфекционку попадают пять-шесть человек с проявлениями коронавирусной болезни. Для пациентов с COVID-19 в медучреждении предусмотрено 170 койко-мест, на сегодня 110 из них уже заняты.

"Реанимация полностью (занята, – ред.). Среди пациентов в большинстве люди старшего возраста. Все они – невакцинированные", – уточнил Стовбан.

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По состоянию на утро субботы, 25 сентября, коронавирус в Украине за сутки выявили у 8 267 жителей страны. В том числе заболели 715 детей и 157 медработников. Были госпитализированы 2 035 человек; летальных случаев - 133; выздоровел 2 821 человек.