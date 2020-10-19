Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца года

В Украине к Новому году много снега ждать не стоит.
Погода в Украине до конца 2020 года будет теплой, но "сюрпризов" стоит ожидать. Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач, в ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло, что можно будет назвать еще одним "бабьим летом", но после температура воздуха начнет снижаться, пишет "Сегодня".
По его словам, после незначительного потепления в ноябре похолодание будет медленным, температура существенно упадает только в последней декаде месяца.
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Синоптик говорит, что в последний месяц 2020 года в Украине также будет теплым, а накануне Нового года вовсе возможно потепление. Похолодание в страну придет только после Дня святого Николая.
Деркач подчеркнул, что последняя декада декабря будет "зимним бабьем летом" из-за аномального тепла, заморозки и снег возможны только накануне Нового года.
В свою очередь, синоптик Татьяна Адаменко заявила, что есть вероятность, что зима и вовсе будет бесснежной. Вместо снега ожидаются ледяные дожди.
Прогноз погоды в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждут аномально теплая осень и зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
- Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.