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Синоптик рассказал, какой будет погода в Украине до конца года

19 октября 2020, 14:20

В Украине к Новому году много снега ждать не стоит.

Синоптик прогнозирует теплую зиму в Украине / pixabay.com

Погода в Украине до конца 2020 года будет теплой, но "сюрпризов" стоит ожидать. Как рассказал народный синоптик Владимир Деркач​, в ноябре в Украину вернется аномальное для осени тепло, что можно будет назвать еще одним "бабьим летом", но после температура воздуха начнет снижаться, пишет "Сегодня".

По его словам, после незначительного потепления в ноябре похолодание будет медленным, температура существенно упадает только в последней декаде месяца.

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Синоптик говорит, что в последний месяц 2020 года в Украине также будет теплым, а накануне Нового года вовсе возможно потепление. Похолодание в страну придет только после Дня святого Николая.​

Деркач подчеркнул, что последняя декада декабря будет "зимним бабьем летом" из-за аномального тепла, заморозки и снег возможны только накануне Нового года.

В свою очередь, синоптик Татьяна Адаменко заявила, что есть вероятность, что зима и вовсе будет бесснежной. Вместо снега ожидаются ледяные дожди.

Прогноз погоды в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

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