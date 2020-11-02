Синоптик рассказал, когда ждать снег в Украине

Синоптик Леонид Горбань уточнил, какой будет погода в ноябре 2020.
В ноябре погода в Украине будет дождливой и с перепадами температуры. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что ноябрь принесет украинцам резкое похолодание.
По словам синоптика, в ноябре в некоторых регионах нашей страны выпадет первый снег.
"Средняя температура воздуха будет достигать +1...+8 градусов, хотя в начале месяца она составит +9...+11 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем", - сказал синоптик Леонид Горбань, пишет 24 канал.
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Горбань отметил, что на севере количество осадков за месяц составит 25–30 миллиметров.
"В середине месяца в Украине резко снизится температура воздуха. А к концу месяца ожидаются дожди, с переходом в снег", - добавил синоптик.
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики утверждают, что 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Ранее синоптики озвучили прогноз погоды на Новый год 2021.
- Климатолог считает, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.