Синоптик рассказал, когда ждать снег в Украине

Снег в Украине традиционно будет к концу ноября / УНИАН

В ноябре погода в Украине будет дождливой и с перепадами температуры. Народный синоптик Леонид Горбань предупреждает, что ноябрь принесет украинцам резкое похолодание.

По словам синоптика, в ноябре в некоторых регионах нашей страны выпадет первый снег.

"Средняя температура воздуха будет достигать +1...+8 градусов, хотя в начале месяца она составит +9...+11 градусов. Кроме того, температура ниже нуля может быть не только ночью, но и днем", - сказал синоптик Леонид Горбань, пишет 24 канал.

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Горбань отметил, что на севере количество осадков за месяц составит 25–30 миллиметров.

"В середине месяца в Украине резко снизится температура воздуха. А к концу месяца ожидаются дожди, с переходом в снег", - добавил синоптик.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред: