Синоптики предупредили украинцев о резком похолодании со снегом

В Украину идет снег / УНИАН

Погода в Украине будет дождливая и со снегом в ближайшие дни. По словам синоптика Наталки Диденко, понижение температуры начнется с запада Украины.

"Уже завтра существенно похолодает на Западе Украины, днем там ожидается +9 +13 градусов. А в субботу это похолодание пойдет дальше. В большинстве областей в пятницу ожидается +11 +15 градусов, на юге и юго-востоке +15 +18 градусов", - сообщила синоптик в Facebook.

Она отметила, что вместе с похолоданием в Украину придут также и дожди.

"Дожди 30 октября пройдут местами в западных областях, в Луганской, Винницкой и Одесской областях, дойдут до Черкасской, Житомирской и Киевской областей. В Карпатах возможен мокрый снег. Все, кто не попал в этот список – завтра без существенных осадков", - добавила Диденко.

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Синоптики Укргидрометцентра предупредили украинцев, что страну накроет туманами и ситуация на дорогах будет опасной. Видимость ухудшиться до 300-500 метров.

По прогнозам синоптиков, в Киеве пятница будет влажной, с туманами и периодическим дождем, температура воздуха будет держаться около +12 градусов.

"На выходных в столице похолодает до +7 +10 градусов и пройдет дождь. В воскресенье днем – без существенных осадков", - говорят синоптики.

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