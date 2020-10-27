Синоптики рассказали, какой будет погода 28 октября

Украінцев ожідает аномально теплая погода / pixabay

Погода 28 октября порадует украинцев теплом. Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, в небе ожидается лишь незначительная облачность, которая не будет представлять угрозы теплому солнечному дню.

По прогнозам синоптиков, самым теплым регионом будет юг Украины, где температура воздуха будет в пределах +15 +19 градусов.

На востоке и в центре тоже на несколько градусов ниже – +12 +16 градусов. На западе будет довольно тепло – +14 +17 градусов. Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5 – 10 метров в секунду. Только на Закарпатье ниже: 3 – 8 метров в секунду.

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В Киеве также будет солнечно и тепло в течение всего дня. Температура воздуха будет в пределах комфортных +13 +15 градусов.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook сообщила, что уже в пятницу, 30 октября погода в Украине испортится. В страну придут дожди, похолодание и сильный ветер. ​

Погода в Украине на 28 октября,

Ужгород – +15...+17

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +14...+16

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +13...+15

Ровно – +14...+16

Житомир – +14...+16

Винница – +15...+17

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +16...+18

Симферополь – +17...+19

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +14...+16

Чернигов – +13...+15

Суммы – +13...+15

Полтава – +14...+16

Днепр – +15...+17

Запорожье – +15...+17

Донецк – +14...+16

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15

Киев – +13...+15

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