Синоптики рассказали, какой будет погода 28 октября

Солнце и тепло не спешат покидать Украину.
Погода 28 октября порадует украинцев теплом. Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, в небе ожидается лишь незначительная облачность, которая не будет представлять угрозы теплому солнечному дню.
По прогнозам синоптиков, самым теплым регионом будет юг Украины, где температура воздуха будет в пределах +15 +19 градусов.
На востоке и в центре тоже на несколько градусов ниже – +12 +16 градусов. На западе будет довольно тепло – +14 +17 градусов. Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5 – 10 метров в секунду. Только на Закарпатье ниже: 3 – 8 метров в секунду.
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В Киеве также будет солнечно и тепло в течение всего дня. Температура воздуха будет в пределах комфортных +13 +15 градусов.
Синоптик Наталка Диденко в Facebook сообщила, что уже в пятницу, 30 октября погода в Украине испортится. В страну придут дожди, похолодание и сильный ветер.
Погода в Украине на 28 октября,
- Ужгород – +15...+17
- Львов – +14...+16
- Ивано-Франковск – +13...+15
- Тернополь – +14...+16
- Черновцы – +14...+16
- Хмельницкий – +14...+16
- Луцк – +13...+15
- Ровно – +14...+16
- Житомир – +14...+16
- Винница – +15...+17
- Одесса – +14...+16
- Николаев – +15...+17
- Херсон – +16...+18
- Симферополь – +17...+19
- Кропивницкий – +14...+16
- Черкассы – +14...+16
- Чернигов – +13...+15
- Суммы – +13...+15
- Полтава – +14...+16
- Днепр – +15...+17
- Запорожье – +15...+17
- Донецк – +14...+16
- Луганск – +12...+14
- Харьков – +13...+15
- Киев – +13...+15
Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- Синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждет зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
- Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
- Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.