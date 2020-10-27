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Синоптики рассказали, какой будет погода 28 октября

27 октября 2020, 18:05

Солнце и тепло не спешат покидать Украину.

Украінцев ожідает аномально теплая погода / pixabay

Погода 28 октября порадует украинцев теплом. Как сообщили синоптики Укргидрометцентра, в небе ожидается лишь незначительная облачность, которая не будет представлять угрозы теплому солнечному дню.

По прогнозам синоптиков, самым теплым регионом будет юг Украины, где температура воздуха будет в пределах +15 +19 градусов.

На востоке и в центре тоже на несколько градусов ниже – +12 +16 градусов. На западе будет довольно тепло – +14 +17 градусов. Также на всей территории Украины ожидается сильный ветер с порывами до 5 – 10 метров в секунду. Только на Закарпатье ниже: 3 – 8 метров в секунду.

Читайте такжеСиноптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди

В Киеве также будет солнечно и тепло в течение всего дня. Температура воздуха будет в пределах комфортных +13 +15 градусов.

Синоптик Наталка Диденко в Facebook сообщила, что уже в пятницу, 30 октября погода в Украине испортится. В страну придут дожди, похолодание и сильный ветер. ​

Погода в Украине на 28 октября,

  • Ужгород – +15...+17
  • Львов – +14...+16
  • Ивано-Франковск – +13...+15
  • Тернополь – +14...+16
  • Черновцы – +14...+16
  • Хмельницкий – +14...+16
  • Луцк – +13...+15
  • Ровно – +14...+16
  • Житомир – +14...+16
  • Винница – +15...+17
  • Одесса – +14...+16
  • Николаев – +15...+17
  • Херсон – +16...+18
  • Симферополь – +17...+19
  • Кропивницкий – +14...+16
  • Черкассы – +14...+16
  • Чернигов – +13...+15
  • Суммы – +13...+15
  • Полтава – +14...+16
  • Днепр – +15...+17
  • Запорожье – +15...+17
  • Донецк – +14...+16
  • Луганск – +12...+14
  • Харьков – +13...+15
  • Киев – +13...+15

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждет зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
  • Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
  • Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

синоптики Погода в Украине
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