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Синоптики рассказали, когда в Украину придет похолодание и дожди

26 октября 2020, 18:25

Постепенное похолодание в стране начнется с четверга.

В Украину ворвется дождь и похолодание / УНИАН

Погода в Украине, по прогнозам синоптиков, испортится в конце недели. В страну ворвутся дожди и сильный ветер. Как сообщили в Укргидрометцентре, погода изменится в стране уже в пятницу, 30 октября. До этого же времени, нас ждет умеренное тепло и отсутствие осадков.

А вот Наталка Диденко подробно рассказала, какой будет погода во вторник, 27 октября. По словам синоптика, погоду в Украине будет определять антициклон, существенные осадки маловероятны, разве что на юге в отдельных районах немного дождей.

Читайте такжеКакой будет зима 2020-21 в Украине: климатолог озвучила прогноз погоды

"Ветер ожидается юго-восточный, умеренный, на Востоке возможны порывы до сильного. Температура воздуха в течение вторника достигнет +13+18 градусов, в южной части до +20 градусов", - написала синоптик в Facebook.

В Киеве 27 октября дожди не предвидятся. Ночью и утром вероятен туман, а столбики термометров днем поднимутся до +14+16 градусов.

Судя по картам, которые опубликовали в Укргидрометцентре, сухая погода в Украине будет держаться до четверга, а в пятницу, 30 октября пойдут дожди.

Погода в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Синоптики обновили прогноз погоды на полгода вперед: украинцев ждет зима без снега. 2020-й год может оказаться самым теплым за весь период наблюдения.
  • Кроме того, синоптики рассказали, будет ли Новый год 2021 в Украине со снегом. Особенностью нынешней зимы должны стать ледяные дожди.
  • Климатолог Вера Балабух заявила, что в Украине лето станет длиннее, а зимы может вовсе не быть.

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