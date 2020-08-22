Система разрушена: COVID-19 обрушил на Украину новую проблему – Минздрав

Украине не хватает более 24 тысяч врачей / Фото: УНИАН

В Украине не хватает 24,7 тысяч врачей, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Об этом он рассказал в ходе традиционного онлайн-брифинга.

"Если посмотреть на цифры, то в 2020 году из медицинских вузов было выпущено 10 тыс. 667 специалистов. Вместе с тем, если посмотреть, что у нас происходит с врачебными должностями, то нам необходимо около 24,7 тысяч врачей, которых не хватает. Особенно это ощущается в сельской местности. Там нехватка кадров - около 8 тысяч врачей. Все это надо обеспечить, и обеспечить возможно только за счет высших учебных заведений", - сказал он.

Также Степанов подчеркнул, что пандемия COVID-19 высветила другую крайне важную проблему - медицинские учебные заведения не готовят профессиональных эпидемиологов.

"Именно эта специальность почему-то пять лет назад была просто разрушена, прекратили существование так называемые медико-профилактические факультеты. Сейчас мы чувствуем эту потребность. У нас больше 50% не хватает кадров именно эпидемиологов", - сказал он.

По словам министра, этот вопрос нужно решать, в том числе за счет оптимизации высших учебных заведений и усовершенствования сдачи экзаменов, которые нужно адаптировать под европейские стандарты.

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Также Степанов добавил, что при министерстве создан Совет ректоров высших медицинских учебных заведений, который должен найти пути решения вышеупомянутых проблем.

Напомним, в Украине с начала пандемии лабораторно подтверждено 102 тыс. 971 случай COVID-19.

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С начала пандемии жертвами болезни стали 2 тыс. 244 украинца.