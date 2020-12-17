"Ситуация поменялась за три дня": друг Кернеса раскрыл неожиданные детали смерти мэра

Геннадий Кернес / УНИАН

Об обстоятельствах смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса, который скончался в больнице Шарите в Берлине, рассказал его друг бизнесмен Павел Фукс.

Как подчеркнул он в эфире телеканала Украина 24, о смерти Кернеса ему утром рассказала его жена.

"Ее вызвали в больницу ночью. Ночью мой друг ушел из жизни, человек, с которым я продружил 30 лет, мы не просто знакомы. Все в шоке, конечно. Но это жизнь… что делать. Причем очень странно все. Он был в очень хорошем состоянии, уже врачи хотели отправлять его, но осложнение дало на почки, и когда почки перестали работать, уже ситуация поменялась. Надо дальше жить… И дети, и жена, что делать – надо дальше жить", - заявил бизнесмен.

Он подчеркнул, что это большая утрата для Харькова, поскольку в городе Геннадий Кернес пользовался большой популярностью.

Читайте такжеУ Зеленского отреагировали на смерть Кернеса и рассказали, что ждет ХарьковФукс отметил, что не общался с Кернесом последние дни, после того, как у мэра Харькова отказали почки.

"Несколько последних дней я переживал, потому что я с ним не разговаривал. А так мы общались каждый день. Он спрашивал, разговаривал, звонил, давал команды Терехову, у меня переспрашивал – нормальный был обычный диалог, как всегда. А тут после почек… эти три дня… я переживал", - добавил он.

Геннадий Кернес умер: