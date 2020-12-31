Ситуация с водой в Крыму сегодня решается античными методами – Бабин

Вода в Крыму сейчас добывается методами Древнего Египта - Бабин / Фотот pixabay.com

Ситуация с водой в Крыму сегодня решается методами Древнего Египта, считает доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

В интервью сайту Обозреватель Бабин рассказал, что решить проблемы с отсутствием воды в Крыму Россия пытается бурением скважин – как это делали еще в древнем мире. Для этого привлекается бесплатная рабочая сила – военные из Минобороны РФ. По его словам, "на большее они не способны".

Однако скважины способны снизить напряженность лишь в Севастополе и Симферополе. Для решения проблемы на остальной территории нужны новые методы.

Метод опреснения Россия не потянет ни технологически, ни финансово, уверен Бабин. К тому же результатом опреснения является рассол, который потом нужно куда-то утилизировать.

"Они открыто заявляют, что будут сбрасывать его в море. Это будет экологическая катастрофа", – отметил эксперт.

Читайте такжеПопытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным проваломАналогичные экологические проблемы влечет за собой и метод искусственных осадков: они могут приводить к изменению русел, селевым потокам в горах и подобным вещам. При этом химические соединения, которые вызывают искусственные осадки, отравляют и саму воду.

"Далее все будет примерно так же. Независимо от уровня осадков в следующем году, водохранилища не смогут наполнить до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением", – прогнозирует Бабин.

Проблемы с водой в Крыму