Ситуация с водой в Крыму сегодня решается античными методами – Бабин

Метод опреснения Россия не потянет ни технологически, ни финансово, а метод искусственных осадков опасен для населения.
Ситуация с водой в Крыму сегодня решается методами Древнего Египта, считает доктор юридических наук, бывший постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.
В интервью сайту Обозреватель Бабин рассказал, что решить проблемы с отсутствием воды в Крыму Россия пытается бурением скважин – как это делали еще в древнем мире. Для этого привлекается бесплатная рабочая сила – военные из Минобороны РФ. По его словам, "на большее они не способны".
Однако скважины способны снизить напряженность лишь в Севастополе и Симферополе. Для решения проблемы на остальной территории нужны новые методы.
Метод опреснения Россия не потянет ни технологически, ни финансово, уверен Бабин. К тому же результатом опреснения является рассол, который потом нужно куда-то утилизировать.
"Они открыто заявляют, что будут сбрасывать его в море. Это будет экологическая катастрофа", – отметил эксперт.
Читайте такжеПопытка вызвать дождь в Крыму обернулась полным проваломАналогичные экологические проблемы влечет за собой и метод искусственных осадков: они могут приводить к изменению русел, селевым потокам в горах и подобным вещам. При этом химические соединения, которые вызывают искусственные осадки, отравляют и саму воду.
"Далее все будет примерно так же. Независимо от уровня осадков в следующем году, водохранилища не смогут наполнить до нормального уровня, потому что они критически истощены. Это вызов. Дефицит воды будет хроническим явлением", – прогнозирует Бабин.
Проблемы с водой в Крыму
- В последние годы на территории аннексированного Крыма наблюдается проблема маловодья, что привело к сокращениям запасов водного ресурса, вследствие чего жители некоторых городов вынуждены получать воду по специальному графику.
- Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников 22 декабря заявил, что Украина готова подавать воду в Крым только в случае гуманитарной катастрофы.
- 23 декабря "глава госсовета Крыма" Владимир Константинов сказал, что полуостров даже теоретически не смог бы получать воду с материковой Украины, так как в АР не готовы к реализации таких мероприятий с технической точки зрения.