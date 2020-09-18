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"Сижу на ковре, ночью я с Вами": нардеп попалась на пикантной переписке в Раде

18 сентября 2020, 14:11

Собеседница недвусмысленно выражала свою симпатию Ирине Констанкевич.

Ирина Констанкевич
Ирина Констанкевич / Фейсбук И.Констанкевич

Народный депутат Ирина Констанкевич, находясь в зале заседаний Верховной Рады, вела на смартфоне интимную личную переписку.

Фото из Рады с изображением переписки Констанкевич опубликовал сайт Апостроф.

Интриги опубликованной переписке добавляет то, что собеседницей нардепа, судя по опубликованным сообщениям, была женщина.

При этом собеседница недвусмысленно выражала свою романтическую симпатию Констанкевич.

"Сижу на полу на ковре, окно открыто, звезды безбрежные, я пью вино… Как бы я хотела сейчас быть рядом с Вами ... Сегодня ночью я мыслями с Вами", - пишет собеседница Констанкевич.

/ Апостроф

При этом она также попросила разрешения позвонить народному депутату, на что Констанкевич однозначно ответила "Жду Вашего звонка каждый вечер".

/ Апостроф

Кроме того, Констанкевич также прислала собеседнице свое фото из зала парламента.

/ Апостроф

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Напомним, ранее сообщалось о том, что народный депутат Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива на заседании Верховной Рады занимался личной перепиской с абонентом, которая у него в телефоне была подписана, как Яна Блядинская.

Ирина Констанкевич Верховная Рада переписка
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