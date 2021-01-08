Скандал с Эпицентром: в первый день локдауна гипермаркет торгует товарами прямо на улице

Эпицентр нашел способ работать во время локдауна/ Фото strana.ua

С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Новые запреты среди прочего коснулись работы ТРЦ – там запрещена торговля непродовольственными товарами.

Но несмотря на введенные ограничения, гипермаркет Эпицентр продолжает свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице, передает Страна.

Сообщается, что в Эпицентре в поселке Петропавловская Борщаговка на улице Хрустальная, 6 установили две кассы прямо на входе. Тут можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный товар могут доставить только домой.

Непосредственно на месте, в самом Эпицентре, можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения.

В то же время строительный гипермаркет Леруа Мерлен соблюдает запреты и закрылся вовсе. Заказать товар можно только онлайн с доставкой.

Леруа Мерлен приостановил работу до 24 января / Фото strana.ua

Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:

продуктами питания;

лекарствами;

ветеринарными препаратами;

товарами личной гигиены;

бытовой химией;

средствами связи.

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