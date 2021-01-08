Скандал с Эпицентром: в первый день локдауна гипермаркет торгует товарами прямо на улице

В Эпицентре в поселке Петропавловская Борщаговка установили две кассы прямо на входе.
С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Новые запреты среди прочего коснулись работы ТРЦ – там запрещена торговля непродовольственными товарами.
Но несмотря на введенные ограничения, гипермаркет Эпицентр продолжает свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице, передает Страна.
Сообщается, что в Эпицентре в поселке Петропавловская Борщаговка на улице Хрустальная, 6 установили две кассы прямо на входе. Тут можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный товар могут доставить только домой.
Непосредственно на месте, в самом Эпицентре, можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения.
В то же время строительный гипермаркет Леруа Мерлен соблюдает запреты и закрылся вовсе. Заказать товар можно только онлайн с доставкой.
Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:
- продуктами питания;
- лекарствами;
- ветеринарными препаратами;
- товарами личной гигиены;
- бытовой химией;
- средствами связи.
Скандал с Эпицентром во время карантина - что было ранее:
- 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям с 14 ноября в стране не работали кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
- После введения в Украине карантина выходного дня в сети Эпицентр сообщили о том, что запланировали "72-часовую пятницу".
- На скандальную рекламу Эпицентра обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он возмутился заявлением торговой сети о торговле во время карантина выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.
- Позже деятельность гипермаркета Эпицентр была приостановлена, на место вызвали следственно-оперативную группу.