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Скандал с Эпицентром: в первый день локдауна гипермаркет торгует товарами прямо на улице

8 января 2021, 13:10
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В Эпицентре в поселке Петропавловская Борщаговка установили две кассы прямо на входе.

Эпицентр нашел способ работать во время локдауна/ Фото strana.ua

С 8 по 24 января в Украине будут действовать усиленные карантинные ограничения. Новые запреты среди прочего коснулись работы ТРЦ – там запрещена торговля непродовольственными товарами.

Но несмотря на введенные ограничения, гипермаркет Эпицентр продолжает свою работу, предлагая приобрести товары прямо на улице, передает Страна.

Сообщается, что в Эпицентре в поселке Петропавловская Борщаговка на улице Хрустальная, 6 установили две кассы прямо на входе. Тут можно заказать товар онлайн, но консультант предупреждает, что заказанный товар могут доставить только домой.

Непосредственно на месте, в самом Эпицентре, можно купить только товары первой необходимости, которые не попадают под ограничения.

В то же время строительный гипермаркет Леруа Мерлен соблюдает запреты и закрылся вовсе. Заказать товар можно только онлайн с доставкой.

Леруа Мерлен приостановил работу до 24 января / Фото strana.ua

Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:

  • продуктами питания;
  • лекарствами;
  • ветеринарными препаратами;
  • товарами личной гигиены;
  • бытовой химией;
  • средствами связи.

Скандал с Эпицентром во время карантина - что было ранее:

  • 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине карантин выходного дня. По субботам и воскресеньям с 14 ноября в стране не работали кафе, рестораны, торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины.
  • После введения в Украине карантина выходного дня в сети Эпицентр сообщили о том, что запланировали "72-часовую пятницу".
  • На скандальную рекламу Эпицентра обратил внимание министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он возмутился заявлением торговой сети о торговле во время карантина выходного дня и призвал правительство на это отреагировать.
  • Позже деятельность гипермаркета Эпицентр была приостановлена, на место вызвали следственно-оперативную группу.

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