Скандал с голой женской грудью в Раде: "слугу народа" подловили на интимном фото

Евгений Петруняк / Фейсбук Е.Петруняка

На смартфоне народного депутата от партии Слуга народа Евгения Петруняка в зале Верховной Рады заметили интимные фото.

Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.

"Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений", - написал фотограф.

Отметим, что Петруняк попал в прямой эфир телеканала Рада, когда на экране его смартфона появилась обнаженная женская грудь

Инцидент произошел во время выступления депутата ОПЗЖ Григория Мамки.

До избрания Петруняк более 20 лет работал в сфере адвокатуры и входит в Совет адвокатов Львовской области.

Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с Екатериной Демченко.

"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский.

"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от девушки.