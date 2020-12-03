Скандал с голой женской грудью в Раде: "слугу народа" подловили на интимном фото

Евгений Петруняк попал в прямой эфир телеканала Рада.
На смартфоне народного депутата от партии Слуга народа Евгения Петруняка в зале Верховной Рады заметили интимные фото.
Фотографию на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Ян Доброносов.
"Плохо, когда один выступает в прямом эфире, а другой депутат смотрит голую девушку? Депутат с телефоном Петруняк Евгений", - написал фотограф.
Отметим, что Петруняк попал в прямой эфир телеканала Рада, когда на экране его смартфона появилась обнаженная женская грудь
Инцидент произошел во время выступления депутата ОПЗЖ Григория Мамки.
До избрания Петруняк более 20 лет работал в сфере адвокатуры и входит в Совет адвокатов Львовской области.
Напомним, ранее народный депутат от партии Слуга народа Олег Семинский в зале Верховной Рады вел интимную переписку с Екатериной Демченко.
"Мур мур, целовать тебя хочу, как прошлый раз", — пишет Семинский.
"Мммм, закрыла глаза, вспоминая. Хочу тебя", — получает ответ от девушки.