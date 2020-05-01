Скандал с костюмами и масками: генпрокурор рассказала, как проверят Эпицентр

Генпрокурор Ирина Венедиктова / УНИАН

Глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова заявила о том, что правоохранители тщательно проверят ситуацию с компанией Эпицентр К, в гипермаркетах которой продают медицинские маски, привезенные лайнером Ан-225 Мрия из КНР.

"Поскольку это вопрос, который реально для общественности актуален, резонансный, конечно, мы также будем его исследовать и изучать. Он мимо нас не пройдет", - сказала она в эфире Громадського.

В компании Эпицентр К заявили, что изначально не планировали афишировать свое участие в финансировании вышеуказанного рейса. Но в связи с резонансом, готовы предоставить отчет об оплате.

Читайте такжеУкраинский самолет Мрия установил рекорд при перевозке медикаментов в Польшу"Все знают, что сейчас во всем мире невероятная конкуренция за медицинские товары. Ценой больших усилий, использовав многолетние контакты с производителями и поставщиками в Китае, компании удалось закупить этот груз для Украины. После сложных переговоров достигнута договоренность с ГП "Антонов" на доставку груза, несмотря на огромный лист ожидания на самолет "Мрия" - заяви гендиректор Эпицентр К Петр Михайлишин.

Вместе с тем, он не стал отрицать - часть груза действительно предназначалась для продажи в гипермаркетах.

"Мы - коммерческая структура, которая основана на принципах крупных мировых компаний и работаем, чтобы обеспечить украинцев товарами первой необходимости", - подытожил Михайлишин.

Напомним, ранее, 29 апреля, в Сети появились копия письма нардепа Александра Гереги, в котором он предлагает Виталию Кличко закупать медицинские маски (привезенные на борту Ан-225 Мрия) в гипермаркетах сети Эпицентр. Позднее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал, что рейс был полностью оплачен не из государственного бюджета, а за средства коммерческих структур.



